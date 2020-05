Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KANNUS

Torstai toi taas hieman uutta tietoa pesäpallokauden läpiviemisestä.

Aikuisten sarjoista ensimmäisenä käynnistyy naisten Superpesis, jossa otteluohjelmaan on merkitty ensimmäiset pelit perjantaille 12. kesäkuuta. Miesten ykköspesis puolestaan käynnistyy juhannuksen jälkeisellä viikolla. Merkittävä ero aikaisempaan on se, että miesten ykköspesiksessä on mukana vain yhdeksän joukkuetta.

– Pesäpalloliiton liittojohtokunnan päätöksellä kaikkiin kauden 2020 pesäpallosarjoihin osallistuminen on vapaaehtoista, eikä yksikään joukkue putoa mistään sarjasta kilpailullisen sijoituksen perusteella. Miesten ykköspesikseen eivät lähde Laukaan Urheilijat, Ulvilan Pesä-Veikot ja Vähänkyrön Viesti, Pesäpalloliiton urheiluyksikön johtaja Mikko Huotari kertoo.

Huotarin mukaan kolmikon päätöksissä vaakakupissa painoi kaksi tärkeää asiaa.

– Terveys ja talous. Noihin sanoihin päätökset ovat kiteytettävissä.

Vaikka kolmikolle on varma paikka miesten ykköspesiksestä myös ensi kaudelle, Huotari muistuttaa, että joukkueiden pitää silti täyttää ykköspesiksen lisenssivaatimukset myös vuoden päästä.

– Olemme varautuneet siihen, että kesällä 2021 Superpesisten sekä ykköspesisten joukkuemäärät ovat suuremmat kuin tähän saakka. Halusimme ehdottomasti säilyttää mahdollisuuden sarjanousuihin, jotta kilpailullisuus säilyy, Huotari sanoo.

Miesten Superpesiksen osalta päätökset siirtyvät ensi viikon keskiviikolle. Päätösten pohjaksi Pesäpalloliitto ja seurat odottavat viranomaisilta ensi viikon alussa ohjeita erityisjärjestelyistä, joita kaikkien osallistujien turvallisuus ja terveys otteluissa edellyttävät.

– Aluehallintovirastojen ohjeistuksilla erityisjärjestelyistä ja yleisömääristä on suora vaikutus seurojen tiukkaan taloustilanteeseen. Tarvitsemme ohjeistuksen pikaisesti, Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Petri Pitkäranta sanoo.

Kolme on joukosta poissa, mutta Kannuksen Ura miesten ykköspesiksessä nähdään. Pelinjohtaja Eetu Rekosen mukaan seurassa otettiin huomioon kaikkien mielipiteet päätöstä tehtäessä.

– Uran osalta ykköspesikseen osallistuminen oli helppo päätös. Keskustelimme asiasta niin pelaajien, pesäpallojaoston kuin koko seurankin kanssa ja kaikilta tuli vihreää valoa, Rekonen sanoo.

Rekonen muistuttaa, että Uran pelaajilla on edelleenkin mahdollisuus jäädä halutessaan pois joukkueen toiminnasta.

– Ainakin tällä hetkellä kaikki ovat matkassa. Koronan vuoksi yksikään pelaaja ei ole jäämässä joukkueesta pois.

Laukaan, Ulvilan ja Vähänkyrön päätösten myötä muiden seurojen käytettäväksi vapautui tukku laadukkaita pelaajia. Rekonen ei usko sen vaikuttavan ykköspesiksen voimasuhteisiin.

– Jos joku joukkue tosissaan tähtää Superpesikseen, niin ehkä he tulevat olemaan aktiivisia pelaajamarkkinoilla. Koska pudota ei voi, se antaa seuroille perälautaa tulevaisuutta ajatellen. Ainakin minulla ja monella muullakin pelinjohtajalla ajatusmaailma on se, että nyt on hyvä sauma antaa mahdollisuuksia sellaisille pelaajille, joiden ajatellaan olevan tärkeässä roolissa pidemmällä aikavälillä, Rekonen pohtii.

Parhaillaan liitossa työstetään tulevan kesän otteluohjelmia. Ennen lopullisia päätöksiä otteluohjelmasta Pesäpalloliitossa odotetaan aluehallintovirastojen tarkempia ohjeistuksia ottelutapahtumien turvallisuuteen liittyen.

– Sellaisen linjauksen olemme tehneet, että sunnuntain 27. syyskuuta jälkeen pesäpalloa ei enää pelata, vaan kausi pitää saada maaliin viimeistään silloin. Jos pelit pääsevät käyntiin nyt tehdyn suunnitelman mukaan, niin mielestäni pystymme rakentamaan täysin uskottavat otteluohjelmat, Huotari selvittää.

– Kesäkuun puolivälistä syyskuun loppupuolelle on aikaa noin kolme ja puoli kuukautta ja pelipäiviä on tarjolla yli sata. Olemme laskeneet, millainen ottelumäärä tuohon ajanjaksoon on järkevää sijoittaa, Huotari jatkaa.

Vaikka pelit käynnistyvät, se ei tarkoita sitä, että koronaviruspandemia olisi saatu Suomessa taltutettua. Sellaiseenkin vaihtoehtoon pitää varautua, että joku pelaajista saa tartunnan.

– Suuri ongelma on siinä, ettei aluehallintovirastoilta ole tullut tarkkaa ohjeistusta siitä, miten toimitaan mahdollisessa tartuntatapauksessa. Tuonkin asian otamme otteluohjelmia laatiessa huomioon, mutta ensin pitää saada tarkat ohjeet ja määräykset, Huotari sanoo.

Korona tuonee muutoksia myös itse otteluun. Esimerkiksi lukkarin on vaikea pitää turvaetäisyyttä kaarella oleviin vastustajajoukkueen pelaajiin.

– Samat sanat pätevät syöttötuomariin. Noihinkin asioihin tulee tarkennuksia heti virallisten määräysten julkaisemisen jälkeen. Sama tietysti koskee joukkueiden toimintaa ennen peliä ja pelin jälkeen, Huotari pohtii.

Otteluohjelmat ovat menneet uusiksi jo monta kertaa. Esimerkiksi miesten ykköspesistä piti pelata neljässä lohkossa, mutta kolmen joukkueen luopuminen laittoi pakan taas uusiksi.

– Sarjaohjelma on taas auki. Tämän viikon aikana sarjaohjelma pitäisi tulla seuroille tietoon. Liitossa on osaavat kaverit ohjelmia tekemässä, joten luotan siihen, että järkevä ohjelma saadaan aikaiseksi. Runkosarja voisi päättyä elokuun lopussa ja syyskuussa sitten pelattaisiin pudotuspelejä, Rekonen miettii.

Jos tilanne sen sallii, pelaa Ura kaksi harjoituspeliä ennen ykköspesiskauden käynnistymistä. Kesäkuun ensimmäisenä lauantaina Kannus saa harjoituspelissä vieraakseen Simon Kirin ja viikkoa myöhemmin joukkueet kohtaavat Simossa.