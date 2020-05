Takaisin tutun pulpetin taakse ja kohti kesää – Koulujen avaaminen pistää palasia kohdilleen, asiantuntijan mukaan psyykkisen hyvinvoinnin merkitys nousee nyt uuden oppimista isompaan rooliin: "Tärkein asia liittyy toisten tapaamiseen"



Kokkolan Torkinmäen koulun pihalla on positiivisen latautunut tunnelma. On torstaiaamu, kello on 7. 45. Tutun koulun ovet aukeavat ihan kohta.