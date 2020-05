Keskipohjanmaan Tv-viikon valinta: Henkimaailman hommeleita

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

★ ★ ★ ★

Ihme. Ohjaus Niccolò Ammaniti, Francesco Munzi, Lucio Pellegrini, 2018Yle TV1 pe 22.5. klo 21.05/Areena

Yle myy tätä italialaissarjaa The Young Pope: piru vai pyhimyksen ”tekijöiden uusimpana”. Ihmeen takana on pari aiemman sarjan tuottajaa, muttei yhtäkään taiteellista toimijaa, kuten ohjaajaa, käsikirjoittajaa tai kuvaajaa. Eikä sarja ole ahkerien tuottajienkaan uusin. Se on tehty kaksi vuotta sitten.

Ihme (Il Miracolo) on parempi sarja kuin yltiöpäisyydessään hölmö Paolo Sorrentinon The Young Pope. Onnistumisen salaisuus on sen päätekijä eli käsikirjoittaja Niccolò Ammaniti. Omaperäisestä tyylistään ja erikoisista aiheistaan tunnetun kirjailijan romaaneista on tehty useita elokuvia, maineikkaimpina järisyttävä kidnappausdraama Minä en pelkää (2003) sekä Bernardo Bertoluccin nuorisokuvaus Io e te (2012). Ammaniti on myös ohjannut oman käsikirjoituksensa kahden kumppanin kanssa.

Ihme syöksyy italialaisen päivänpolitiikan, eriarvoisuuden, uskon ja epätoivon sekä seksin pyörteisiin vertaansa vailla olevalla painolla ja täsmällisyydellä. Kahdeksanosaisessa sarjassa on monta hahmoa, joiden elämä pysähtyy, kun betonibunkkerista löytyy muovinen, verta itkevä madonnapatsas. Kaikki haluaisivat apua Madonnalta tai hyötyä siitä.

Mutta olisiko ihme feikki? Ja riskeeraako pääministeri, että löytö julkistetaan ja kansa villiintyy? Voisiko sitä käyttää kannatuksen kohottamiseen? Virkaheitto pappi näkee Madonnassa viimeisen oljenkortensa. Laborantti Sandra kokeilisi pyhää verta koomassa makaavaan äitiinsä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ratkaisujaan pidättelevän, katsojaan luottavan ja pitkiä kaaria varmalla kädellä piirtävän sarjan hätkähdyttävin osuus on sen lapsissa. Pieni Beatrice ja vammainen Nicolino – mikä on totuus tragedian takana? Entäpä pääministerin tytär Alma ja poika Carlo huikentelevaisen äidin ja lahkouskovaisen lastenhoitajan puristuksissa?

Elektronimuusikko Murcof, oik. Fernando Corona (!) sekä Tindersticksin ja Swansin osuvat kappalevalinnat saumoittavat kokonaisuuden.