Keski-Pohjanmaan kulttuurikirjo esittäytyy lauantaina maakuntailtamissa – Keskipohjanmaan netissä nähtävässä lähetyksessä kuullaan niin kupletteja, oopperaa kuin kansanmusiikkiakin

Keski-Pohjanmaan liitto järjestää yhdessä Keskipohjanmaan kanssa toukokuussa kahdet iltamat Tullipakkahuoneella. Iltamien teemana on Kevätiloa kulttuurimaakunnasta, ja ensimmäiset ovat jo tänään lauantaina. Vallitsevien olosuhteiden pakosta iltamat lähetetään suoratoistona Keskipohjanmaan kotisivulla ja Youtubessa, ja tallenne jää sinne katsottavaksi.

Keski-Pohjanmaan liiton kulttuurikoordinaattori Kai-Eerik Känsälä sanoo, että iltamaperinne on Keski-Pohjanmaalla tuttu konsepti, ja sitä halutaan ylläpitää myös poikkeusoloissa.

Iltamissa on perinteisesti monenlaista ohjelmaa, ja niin on myös suoratoistoiltamissa.

– Kunnat ovat huolehtineet ohjelmasta. Musiikkia tulee aika paljon, kun kerran Keski-Pohjanmaalla ollaan, mutta myös muuta, Känsälä kertoo.

Hän on toiminut ohjelman koordinoijana ja hän myös juontaa iltamat.

Ensimmäiset iltamat alkavat toholampisella kansanmusiikilla. Sitä soittavat Minna ja Jonna Lankinen.

Iltamapuheen pitää maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. Tämän jälkeen kaustislainen Matti Hakamäki esittää kupletteja.

– Sitten tulee jazzahtavaa musiikkia Kannuksesta. Sitä esittää Kannuksen soittokunnan korona-trio, kertoo Känsälä.

Koko soittokuntaa ei iltamiin koronarajoitusten vuoksi olisi voitu ottaa. Känsälä korostaa, että kaikki esiintyjät eivät ole samoissa tiloissa yhtä aikaa, joten turvallisuudesta huolehditaan muutenkin.

Jazzista siirrytään oopperaan, sillä iltamissa esiintyy myös Keski-Pohjanmaan kamarioopperayhdistys.

Iltamien lopuksi maakuntahenkeä voi nostattaa Keski-Pohjanmaan laululla, ja päätteeksi on luonnollisesti tanssit, joiden musiikista huolehtivat Minna ja Jonna Lankinen.

Känsälä sanoo, että kunnat lähtivät innolla mukaan tarjoamaan ohjelmaa, ja iltamien kesto tulee ensimmäisellä kerralla olemaan reilusti yli tunti. Ohjelmaa riittää myös seuraaviin iltamiin, jotka järjestetään viikon kuluttua, 23.5.

Keski-Pohjanmaan kamarioopperayhdistyksen puheenjohtaja Minna-Leena Lahti kertoo, että ohjelmassa eri säveltäjien teoksia, joista tehdään draamallinen kokonaisuus.

– Mozartia, Britteniä ja Menottilta The Telephone -ooperan loppukohtaus. Loppuun tulee kansanlaulu.

Lahti itse laulaa Mozartin ensemble-numeroissa.

Gian Carlo Menottin The Telephone on yksinäytöksinen koominen ooppera, joka on sävelletty vuonna 1947. Kamarioopperayhdistyksen oli tarkoitus esittää sitä tänä keväänä koulukiertueella Keski-Pohjanmaan kouluissa, mutta kiertue luonnollisesti peruuntui.

– Sitä ei ehditty iltamiin harjoitella kokonaan, joten tarjoamme siitä nyt vain maistiaisen, Lahti sanoo.

Koulukiertuetta on kaavailtu ensi syksyyn, mutta jos se ei onnistu, esityksiin mietitään Lahden mukaan jotain muuta tapaa.

Kamarioopperayhdistyksen tavoitteena on jatkossa tuottaa "siedettävän mittaisia", liikuteltavia esityksiä, jotka tekevät oopperaa yleisölle tutuksi. Tullipakkahuone ja iltamakonsepti sopivat siten yhdistykselle hyvin.

Keski-Pohjanmaan maakuntailtamat Keskipohjanmaan kotisivulla ja Youtube-kanavalla la 16.5. kello 19.