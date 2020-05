Lukijan mielipide: Läsnäolo ja selkeät rajat vähentävät lasten päihdekokeiluja – Näiden vinkkien avulla voitte kotona valmistautua koulujen päättäjäisiin ja kesään

Poikkeuksellisen kevään jälkeen lähestyy kesä ilman festareita ja muita suurempia juhlia, jotka yleensä keräävät nuoria yhteen laajasti. Kokoontumisrajoitteet kevenevät kesän kynnyksellä samaan aikaan, kun kesäloma lisää nuorten vapaa-aikaa. Nuoren tehdessä irtiottoa kodistaan, on hyvä sopia yhteisistä pelisäännöistä, joista pidetään kiinni. Näin turvallisuus ja luottamus säilyvät molemmin puolin. Vanhempien on hyvä tietää missä nuori viettää aikaansa kavereiden kanssa. Nuorelle on tärkeää, että aikuiset ovat kiinnostuneita hänen elämästään, kuuntelevat häntä ja asettavat myös rajoja hänen turvakseen. Mahdollisesta kapinoinnista huolimatta nuori arvostaa selkeitä rajoja, jotka luovat välittämisen ja turvallisuuden tunteen.

Nuori kaipaa läsnäoloa. Vanhemmat tuntevat nuorensa parhaiten. Kehu, kannustus ja luottamuksen osoitus ovat tärkeitä. Teini-ikäisen vanhemmuus on rikas elämänvaihe; vanhempiakin kasvattava ja antoisa, vaikka saattaa ajoittain kysyä pitkää pinnaa, hyvää huumoria ja kekseliäisyyttä.

Viime kesänä Solar Sound Festivaaleille jalkautuneet vanhemmat kohtasivat kahtena yönä valtavan määrän nuoria. Nuoret arvostivat aikuisten läsnäoloa ja kuuntelua. Jalkautuneiden vanhempien viesti nuorten vanhemmille onkin: ”Olkaa kiinnostuneita nuortenne elämästä. Erityisesti, olkaa tuntosarvet pitkällään, jos oma nuori tulee luoksenne kysymään jotain tai muuten vaan hakeutuu seuraanne. Olkaa silloin aidosti läsnä teidän nuorta varten.”

Kotona voitte valmistautua koulujen päättäjäisiin ja kesään esimerkiksi seuraavien vinkkien avulla:

Sopikaa nuoren kanssa yhdessä loma-ajan pelisäännöt. Sopikaa yhdessä kotiintuloajat, missä liikutaan ja kenen kanssa, mitä on sallittua tehdä. On hyvä sopia myös kotitöistä ja koti-illoista.

Kerratkaa käytöstapoja ja muiden huomioimista. Oma nuori voi joukossa toimia toisin kuin kotona. Nuorten kokoontumisilla on iso merkitys nuoren itsenäistymisessä, mutta tänä kesänä toteutetaan sitä poikkeusajan määrittelemissä säännöissä.

Keskustelkaa siitä, miten nuori ja hänen kaveripiirinsä asennoituu päihteiden käyttöön, ja mikä on heidän päihdetietämyksensä. Päihdekeskustelut on aloitettava paljon aiemmin kuin moni vanhempi arvaakaan. Varoittelu päihteistä ei yksin riitä, vaan nuoren kanssa pitäisi keskustella vastavuoroisesti.

Päihteitä käytetään, koska niillä tavoitellaan myönteisiä vaikutuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Jo alakouluikäiset kokeilevat nuuskaa ja nuoret suhtautuvat aiempaa myönteisemmin kannabikseen. Huumeita tarjotaan myös yläkouluikäisille nuorille useammin kuin aikaisemmin. Turvallisuuden harhaa voi aiheuttaa se, että tarjoaja on nuoren tuttu kaveri. Päihteiden hankkiminen sosiaalisen median kautta on nuorelle yllättävän helppoa. Etsikää tarvittaessa päihdetietoa yhdessä. Nuoret saavat päihteitä usein täysi-ikäisiltä ystäviltään tai sisaruksiltaan. Juttele myös täysi-ikäisen lapsesi kanssa alkoholin käytöstä ja muistuta, että sen välittäminen on laitonta.

Kokemusten jakaminen ja huolien purkaminen samassa elämätilanteessa olevien muiden vanhempien kanssa on tärkeää. Vaihtakaa yhteystietoja, jos nuorenne ovat liikkeellä yhdessä. Mieti myös omaa suhdettasi päihteisiin. Vanhempi on itse tärkein roolimalli, vaikka kavereihin halutaankin samaistua. Vanhemman on hyvä tehdä selväksi, että hän ei hyväksy nuoren päihteiden käyttöä, mutta muistuttaa myös, että niin pahaa tilannetta ei ole, ettei nuori voisi tulla kotiin.

Miia Hietaniemi

aluekoordinaattori (Länsi-Suomi)

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Eeva-Maria Latva-Rasku

toiminnanjohtaja

MLL Pohjanmaan piiri