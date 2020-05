Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Omaishoitajat ansaitsevat helpotusta raskaaseen koronakevääseen – Ulkona järjestetyt tapaamiset mahdollistavat pienet kohtaamiset

Koronakevät on ravistellut monia ihmisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisryhmiä. Omaishoitajien työn ja elämän raskaudesta puhutaan normaalistikin. Koronapandemia on korostanut omaishoitajina työtään tekevien suurta vastuuta. Kun normaalistikin vähäiset vapaapäivät eivät toteudu ja yhteydet ulkomaailmaan rajoittuvat, alkaa koronakevät tuntua pitkältä.

Kokkolanseudun Omaishoitajien toiminnanjohtaja Jyrki Jouppi on huojentunut koronarajoitusten osittaisesta höllentämisestä. Hän iloitsee siitä, että suunnitteilla yhdistyksen ensimmäinen ryhmätapaaminen kasvokkain. Varovainen toki pitää olla edelleen, mutta kyllä se tuo taas vähän lisää väljyyttä esimerkiksi meidän toimintaamme, arvioi Jouppi lauantain Keskipohjanmaassa.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat asettaneet korkean profiilin ryhmän hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistamiseksi koronaepidemian jälkihoidossa. Ryhmän puheenjohtajana toimii arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen, joka muistuttaa, että taloudellisten tappioiden ohella koronakriisi aiheuttaa mittavia tappioita ja vaurioita ihmisten hyvinvoinnille. Sekin tiedetään, että inhimillisistä vaurioista tulee myös taloudellisia kustannuksia, kun ongelmat pitkittyvät.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sydäntä särkee kuvitella esimerkiksi omaishoitajien yksinäisyyttä. Kun sukulaiset ja ystävät eivät ole voineet vierailla, on usein työntäyteisistä päivistä voinut tulla pitkiä. Neljän seinän sisälle sidoksissa oleminen on henkisesti raskasta tavalla, jota ei ilman omakohtaista kokemusta pysty edes kuvittelemaan. Jäsenten keski-iän perusteella moni kuuluu itsekin riskiryhmään ja huolehdittavana on myös oma terveys.

Kokkolanseudun Omaishoitajien työntekijät ovat soittaneet rajoitusten voimaan tultua satoja puheluita selvittääkseen tilannetta. Osalle puhelukin on tuonut apua ja lohtua. Yhdistyksen tulevat tapahtumat ilahduttavat syystä jo etukäteen, vaikka turvavälit ja muut järjestelyt aiheuttavatkin päänvaivaa. Omaishoitajat totisesti ansaitsevat helpotusta raskaaseen kevääseen niin Kokkolan seudulla kuin kaikkialla.

Kasvokkain tapaamisella on erityistä merkitystä siksikin, että nykyaikanakaan kaikilla ihmisillä ei ole käytettävissään etäyhteyksiä ja digitaalisia taitoja, joiden ansiosta yhteydenpito on helpompaa. Siinäkin yhteiskunnan eri toimijoilla on vielä tehtävää, että mahdollisimman moni saadaan mukaan digiloikkaan.