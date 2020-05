Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Noin kaksi kuukautta harrastettiin raviurheilua Suomessa ajamatta metriäkään kilpaa. Pelipuolen lajiaktiivit saattoivat sillä aikaa seurata etenkin Ruotsin raveja ja kokeilla onneaan monelle uudella saralla.

Toukokuun lopun kahtena viikkona ajetaan Suomessa kolmet poikkeusolojen ravit. Arkeen lähestyminen alkaa maanantaina 18.5. Joensuun raveilla. Heti perään ajetaan Lahdessa ja Vermossa. Seuraavalla viikolla järjestetään kilpailut maanantaista alkaen Jyväskylässä, Seinäjoella ja Turussa.

Mainituissa raveissa noudatetaan Hippoksen ja Maa- ja metsätalousministeriön laatimaa ohjeistusta. Lähdöissä on mukana vain korkeintaan kymmenen hevosta kussakin. Käsihygieniasta huolehditaan ja turvavälejä noudatetaan, kuten kaikkialla muuallakin.

Toukokuun kilpailuihin ei oteta yleisöä ja väkimäärä rata-alueella pidetään mahdollisimman pienenä.

Kesäkuun alusta lukien on alkuperäinen kilpailukalenteri toiminnan pohjana. Hippos sijoitti jo tosin kalenteriin kuusi "hyvityspäivää" radoille, jotka menettivät useita ajopäiviä tauon aikana.

Keskipohjalaisradoista Kaustinen menetti pakollisen paussin myötä neljät ravit ja saa siitä hyvästä järjestettäväkseen kilpailut 10. kesäkuuta. Oululle tuli lisäpäivä kesäkuun toiselle päivälle. Härmän vanhan radan ajot olivat ohjelmassa toukokuun viimeisenä. Niitä lykätään päivällä eteenpäin ja kilpailupaikka vaihtuu Power Parkin radaksi.

Kaustisen seudun raviseuran puheenjohtaja Jouni Koskinen toivoo luonnollisesti, että pitkään odotettu raviurheilun comeback onnistuu nappiin.

– Vielä ei ole minkäänlaista tietoa siitä, mikä on ohjeistus kesäkuun ravien järjestelyjen suhteen. Katsovat tietysti, miten toukokuun ravit menevät ja tekevät sitten ratkaisuja. Sen mukaan ollaan, mitä ylhäältä tulee, Koskinen tuumii.

Jouni Koskinen on aistinut positiivisen odotuksen tunnelmaa paikallisessa raviväessä.

– Kaikki treenaavat hevosiaan ja ovat aktiivisia. Väki on hyvillä mielin, kun seuraavat kilpailut ovat näköpiirissä.

– Voisi olettaa, että koelähtöihin on kovasti tulijoita. Esimerkiksi Pikkupelimannia ajatellen on nelivuotiailla suomenhevosilla jo vähitellen kiire päästä starttiin. Moni ravi-ihminen on leikkisästi todennut, että pääsisi nyt ajamaan kilpaa ennen kuin hevonen menee rikki.

Koskisen mukaan Kaustisen ravien väki palaa nyt töihin. – Eihän tässä ole Festivaaliajoonkaan enää pitkästi. Sitäkin pitäisi alkaa valmistelemaan.

Ylivieskan raveilta tauko vei kaksi ajopäivää. Keskisen sivujen mukaan kesäkuun viidentenä ajetaan kilpaa – tosin hieman muutetulla ohjelmalla. Perinteinen Helätin-ajo siirtyy ajettavaksi elokuulla Ruunakunkkareiden yhteydessä.

Toukokuulta jäivät myös ajamatta Haapajärven ja Kokkolan ravit. Kesäraveista seuraavana olisi vuorossa Kannus (14.6.).