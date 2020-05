Oikeus erityisiin opetusjärjestelyihin laajenee – Ne on järjestettävä myös oppilaille, joiden perheenjäsen kuuluu riskiryhmään

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Opetushallitus (OPH) ja opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) suosittelevat muutosta oppilaiden oikeuteen saada erityisiä opetusjärjestelyjä.

OPH:n ja OKM:n mukaan lapsille, jotka ovat poissa koulusta perheenjäsenen terveydentilan kuten koronaviruksen riskiryhmään kuulumisen takia, pitäisi tarjota mahdollisuus erityisiin opetusjärjestelyihin.

Erityiset opetusjärjestelyt voisivat olla etäopetusta tai mahdollisuuksien mukaan järjestettyä opetusta. Tämä takaisi lapsille oikeuden yhdenvertaiseen opetukseen mahdollisuuksien mukaan.

OPH ja OKM suosittelevat, että näin toimittaisiin väliaikaisesti koronavirusepidemian ajan.

Tällä hetkellä oppilas voi lain mukaan saada oikeuden opetuksen erityisjärjestelyihin vain oman terveydentilansa perusteella.

OPH ja OKM päivittivät suositustaan yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanoton jälkeen.

Tällä hetkellä OPH:n ohjeen mukaan sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen viruksen riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Nyt OPH ja OKM siis suosittelevat, että lapsille turvattaisiin oikeus erityisiin opetusjärjestelyihin sen sijaan, että nämä jäisivät kokonaan pois opetuksesta.

Peruskoulussa ja varhaiskasvatuksessa palattiin torstaina lähiopetukseen. Syksyllä edessä saattaa olla palaaminen ainakin väliaikaisesti etäopetukseen, jos koronaepidemia pahenee.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) kertoi tiistaina, että opetusministeriössä valmistellaan muutosta perusopetuslakiin. Ideana on, että etä- ja lähiopetusta voidaan tarvittaessa vuorotella.

Turun yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta tutkii, miten koronan aikana annettu etäopetus on koettu. Kyselytutkimuksessa arvioidaan oppilaiden, heidän vanhempiensa ja opettajien kokemuksia etäopetuksesta.

Tutkimusta johtava professori Pasi Koski kertoo, että tavoitteena on kehittää etäopetusta, koska tulevaisuudessa etäopetus voi olla täydentävä vaihtoehto lähiopetukselle. Tarkoituksena on myös selvittää, miten etäopetus vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin ja minkälaiset tekniset valmiudet etäopetukseen on.

– Minusta olisi aika outo tulevaisuuden näkymä, jos etäopetusta ei hyödynnetä nykyistä enemmän. Etäopetuksesta voisi olla kaikkien kannalta hyötyä, kun se opitaan tekemään paremmin ja menetelmät kehittyvät, Koski sanoo.

Koski korostaa, että lähiopetus on opetuksen päämuoto, mutta etäopetus voisi tuoda siihen tietyissä tilanteissa hyvän lisän. Esimerkiksi jonkin alan asiantuntija voisi pitää koululaisille oppitunnin etäyhteyksien välityksellä.

Kyselyyn voi vastata Turun yliopiston sivulla.

