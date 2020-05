Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Koronaviruspandemian vuoksi kaikki AKK:n alaiset autourheilukilpailut on peruttu toukokuun loppuun saakka.

Torstaina AKK:n hallitus teki uusia linjauksia kesän kilpailutoimintaa koskien. Linjausten myötä AKK-Motorsport ry:n alainen kansallisen tason kilpailutoiminta voidaan aloittaa kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien. Kansallisia kilpailuja voi järjestää, mikäli kilpailun järjestäjä saa tapahtumalle tarvittavat viranomaisluvat.

Sen sijaan liiton arvokilpailuja, kuten SM-kilpailuja, ei järjestetä heinäkuun loppuun asti valtioneuvoston yleisötapahtumasuositusten perusteella. On siis mahdollista, ettei esimerkiksi rata-autoilussa tai rallicrossissa kisata tällä kaudella Suomen mestaruudesta lainkaan, mikäli yleisörajoitukset jatkuvat vielä heinäkuun jälkeen.

– Tuokin vaihtoehto on mahdollinen. Tavoitteena ja toiveena silti on, että SM-osakilpailuja päästään järjestämään elokuusta lähtien. Kilpailukauden voisi venyttää lokakuulle saakka, AKK:n pääsihteeri Anssi Kannas sanoo.

Rata-autoilun SM-sarjan ensimmäisen kisaviikonlopun piti olla kesäkuussa Kymiringillä. Kannas kertoo, että Kymiringin kilpailut on varmuudella peruttu tämän kauden osalta. Myös se on AKK:n linjauksen jälkeen varmaa, ettei Seinäjoen Vauhtiajoja voida järjestää SM-tason kilpailuna heinäkuussa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kemora putosi täksi kaudeksi pois SM-sarjan kisakalenterista. Koronaviruspandemian myötä Kemoran kilpailulle aukesi pieni takaportti.

– Ajatus Kemorassa kilpailemisesta ei ole poissuljettu. Tässä vallitsevassa tilanteessa olemme joutuneet tekemään varasuunnitelmia ja vielä niillekin varasuunnitelmia, Kannas pyörittelee.

Legends on suosittu luokka niin kuljettajien kuin katsojien keskuudessa. Antti Varonen

Kemoran toimitusjohtaja Hannu Marttila toivottaa SM-karavaanin tervetulleeksi Veteliin, mikäli koronatilanne sallii kisojen järjestämisen.

– Kyllä sille kalenterista tilaa löytyy, jos tarve niin vaatii, Marttila kuittaa.

Kaikkein varmimmalta kauden läpivieminen näyttää rallissa. SM-sarjan kolme ensimmäistä osakilpailua ennätettiin ajaa ennen kauden keskeytymistä.

– Ajamatta olevat kaksi osakilpailua ovat vuorossa vasta syyskuussa, joten rallin SM-sarjan osalta aikaa on. Nyt meidän pitää vain tarkkaan seurata, millaisia tapahtumarajoituksia hallitus asettaa, Kannas toteaa.

Myös rallin MM-sarjassa ennätettiin ajaa kolme kilpailua ennen kauden keskeytymistä. Perjantaina tuli tieto Safari-rallin perumisesta, joten korona on pyyhkinyt kalenterista jo neljä MM-rallia. Seuraavana liipaisimella on Suomen MM-ralli, joka pitäisi ajaa 6.–9. elokuuta.

– Päätös Suomen MM-rallin kohtalosta tehdään kesäkuun alkupuolella, Kannas sanoo.

AKK:n viimeisin linjaus siis mahdollistaa kansallisten kilpailujen järjestämisen. Kokkolan ralli pitäisi ajaa elokuun ensimmäisenä päivänä, mutta Kokkolan UA:ssa ei ole vielä tehty lopullista päätöstä rallin järjestämisestä tai perumisesta.

– Meillä on maanantaina seuran hallituksen kokous, jossa päätös tehdään. Vähän kahdenlaisia ajatuksia rallin tilanteesta on, mutta eihän tuo suoraan sanottuna hyvältä näytä, Kokkolan UA:n puheenjohtaja Anssi Räikkönen kommentoi.

Jokkiksen osalta AKK linjasi jo aiemmin, ettei tänä kesänä järjestetä SM-kilpailuja. Kesäkuun 7. päivä Jepualla piti ajaa kansalliset Sorakunkku JM-ajot, mutta kisat jäänevät tällä kertaa välistä.

– Olemme jo kuukausi sitten päättäneet, ettei Sorakunkkua järjestetä. Kun ohjeistus nyt hieman muuttui, niin pidämme ensi viikolla vielä uuden kokouksen. Tuskin kisaa silti ajetaan, koska lupa-asioiden pitäisi jo kovasti olla vireillä, NNSB:n Maria Heikkilä kertoo.

Koska kaikki autourheilu on ollut tauolla, niin hiljaista on pitänyt myös Kemorassa.

– Minä olen ollut radan toiminnassa mukana toistakymmentä vuotta, eikä koskaan ennen alkukaudesta ole ollut näin hiljaista. Olen melko varma, että tämä on hiljaisin alkukausi koko radan historiassa, Marttila hymähtää.

Kisoja Kemorassa ei ole järjestetty, mutta pientä liikehdintää radalla on silti nähty. Monella moottoriurheilun harrastajalla on edelleen uskoa kauden alkamiseen, joten autoja ja moottoripyöriä on käyty radalla testaamassa.

Suomen Moottoriliitto toivoo, että Kemorassa päästään kisaamaan vielä tällä kaudella. Markku Jokela

– Sellainen positiivinen muutos tänä keväänä on tapahtunut, että ihmiset ovat tulleet radalle testaamaan ihan siviiliautojaan. Aikaa on ollut enemmän ja polttoaine on ollut halvempaa, niin on lähdetty radalle kokeilemaan. Parempi tietysti ajaa kovaa radalla kuin muun liikenteen seassa, Marttila toteaa.

Kuten kaikki muutkin, myös Marttila odottaa aluehallintovirastoilta tarkempia ohjeistuksia väkimäärän osalta.

– Kun puhutaan näin isosta rata-alueesta, niin voisiko tämän jakaa useampaan pienempään alueeseen, joista jokaisessa voisi olla tietty määrä ihmisiä. Koska varmuutta ei ole ollut, niin olemme pelanneet varman päälle ja ottaneet paikalle korkeintaan kymmenen henkilöä. Portit ovat kiinni ja radalle on päässyt vain ennakkoilmoittautumisella.

Marttilan mukaan Kemorassa voidaan kilpailuja järjestää vasta sen jälkeen, kun rajoitus maksimissaan 500 hengen yleisötilaisuuksista ei ole enää voimassa.

– Yleensä tuo 500 tulee täyteen jo pelkästään kilpailijoista ja heidän taustatiimistään, Marttila huomauttaa.