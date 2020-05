Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

OULAINEN

Facebookin Puskaradio Oulainen -ryhmässä on kuvia kerrostalon pihasta, jossa on kolme poliisiautoa ja poliiseilla on panssarit päällä. Oulun poliisi ei kiistä puskaradion tietoja. Poliisin mukaan "tapaukseen ei liittynyt mitään suurempaa", vaan kyseessä oli poliisin tehtäviin liittyvä normaali toimenpide. Tilanne on jo ohi.