Suuntasin ruokaostoksille kauppaan ja jäin katselemaan tarkemmin yhden tuotteen tuoteselostetta. Ympärillä oli sopiva hälinä ja ihmiset kunnioittivat toistensa turvavälejä.

Kauempaa huomasin äidin pienten lasten kanssa ja he tervehtivät vanhempaa herrasmiestä, jolla tuntui olevan kiire. Mies pysähtyi ja vastasi: ”Anteeksi, en voi jäädä juttelemaan. Vaimoni on huonossa kunnossa kotona, olen hänen omaishoitajana tätä nykyä. Emme ole nähneet tai saaneet koskea lastenlapsia sen jälkeen, kun rajoitukset alkoivat. Minua sattuu niin paljon sydämeen, kun näen näitä pieniä, etten voi sanoittaa sitä tunnetta. Suothan anteeksi, etten pysähdy.”

Mies odotti vastausta ja kyyneleet tippuivat poskia pitkin. ”Minä ymmärrän", nuori äiti vastasi ja mies poistui paikalta.

Se sai oloni tuntumaan todella pieneltä.

Rajoituksetalkavat tuntua myös omaishoitajissa väsymyksenä oravanpyörän kaltaisiin päiviin. Katkeruutena, kun itse tekee kaikkensa suojellakseen sitä tärkeintä sekä itseään, ja tuntuu, etteivät muut välitä. Pelkona, mitä jos se siltikin tulee; selvitäänkö me. Turhautumisena, kuinka muiden ei tarvitse tehdä niin paljon uhrauksia kuin meidän, ja monena muuna tunteena. Aloin selvittää, minkälaisia omaishoitajien henkisen tuen apuja meillä on saatavilla.

Jokaisella seurakunnalla on oma diakonityön yksikkö, jonne kannattaa olla yhteydessä. Siellä toimii ammattitaitoisia kriisienpurkuun erikoistuneita ammattilaisia.

Omaishoitaja yhdistyksiä Keski-Pohjanmaalla on kaksi, Kokkolanseudun Omaishoitajat (Kokkola, Kannus ja Kruunupyy) sekä Vetelissä toimiva Keski-Pohjanmaan Omaishoitajat. Näissä yhdistyksissä on saatavilla ajanvarauksella yksilötapaamisia tai pienryhmässä keskusteluja. Yhdistysten kautta on mahdollisuus saada keskusteluapua puhelimitse vaikeaan tilanteeseen.

Omaishoitajayhdistykset esittivät toiveen, että myös erityislapsiperheistä oltaisiin matalalla kynnyksellä yhteydessä. Tällä tavalla apu ja tuki saadaan paremmin kohdennettua oikeaan paikkaan, kun tarve tulee perheeltä itseltään.

Muistetaan edelleen niitä kotona olevia vanhuksia ja riskiryhmäläisiä soitoilla, kirjeillä ja muilla yllätyksillä.

Me tarvitsemme toisiamme: Ottakaamme fyysistä etäisyyttä ja samalla henkistä läheisyyttä.

Vi behöver varandra: Låt oss hålla fysiskt distans och samtidigt andlig närvarande.

Ulpu Keränen

Pohjanmaan Tyttöjen Supertiimi

Omaishoitajien asialla