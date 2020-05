Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan "tahtotila on selvä": Lennot Kokkola-Pietarsaaren asemalla jatkuvat, kun tautitilanne sallii

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KRUUNUPYY

Finnairin uudet lentoaikataulut merkitsevät useilla kotimaan kentillä lentotauon venähtämistä, myös Kruunupyyssä sijaitsevalla Kokkola-Pietarsaaren lentoasemalla.

Lännen Median mukaan Finnair ei aloita lentoja Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin ja Kruunupyyhyn vielä kesän 2020 aikana. Talvikauden lentojen kohtaloa arvioidaan elokuussa.

Ylen tietojen mukaan kuluvan vuoden maaliskuussa alkanut lentotauko saattaa jatkua näillä kentillä ainakin vuoden ajan.

Kruunupyyn lentohalliyhtiön toimitusjohtaja Stig-Göran Forsman ottaa tietoihin kantaa ristiriitaisin tuntein. Hän toivoo, että kyseessä olisi vain määräaikainen lentojen loppuminen tai supistaminen

– Jos lentotauko kestäisi maaliskuun loppuun saakka, se tarjoaisi Finavialle mahdollisuuden kenttien sulkemiseen. Nykyasetusten mukaan Finavia voi sulkea sellaisen kentän, jossa ei ole ollut liikennettä vuoteen, sanoo Forsman.

Forsman on ilahtunut siitä, että ministerit Katja Kulmuni (kesk.), Anna-Maja Henriksson (r.) ja Mika Lintilä (kesk.) ovat Twitterissä asettuneet puolustamaan kansantalouden ja viennin kannalta kriittisiä liikenneyhteyksiä.

– Tässä tilanteessa on se hyvä puoli, että ministerit ovat aktiivisia, Forsman kiittää.

ElinkeinoministeriMika Lintilä ei pidä kesätaukoa katastrofina, mutta varmuus lentojen jatkumisesta on saatava heti kun tautitilanne sen sallii.

– Reittiliikenteen jatkumisella on kaikille viidelle alueelle erittäin suuri merkitys. Alueen elinvoiman kannalta on tärkeää, että ydinsuonisto on kunnossa, sanoo Lintilä.

Finnair on julkinen osakeyhtiö, jonka osakekannasta Suomen valtio omistaa enemmistön. Finnair on näin ollen valtionyhtiö.

– Tahtotila on selvä: Ei haluta, että liikenne loppuu. Siinä on omistajaohjauksella merkittävin rooli, vakuuttaa Lintilä.

Kun kerran poliittinen "tahtotila" on näin vahva, onko mitenkään mahdollista, että liikenne joillakin kotimaa kentillä loppuu kokonaan?

– Varmaan, jos mentäisiin pörssiyhtiön mieluisimman kaavan mukaan, Helsingistä lennettäisiin vain Ouluun, Rovaniemelle ja ulkomaille. Valtionyhtiön on pidettävä huoli myös maakuntien lentoyhteyksistä, sanoo Lintilä.

Forsman ja Lintilä saavat lisätietoa Finnairin uusista aikatauluista maanantaina.

Kokkola-Pietarsaaren lentoasema on ollut suljettuna koko kevään. Forsmanin mukaan vientiyrityksiltä ja yksityishenkilöiltä sataa jatkuvasti tiedusteluja lentokentän avaamisesta.

– Lentotauon kohtuuton pitkittäminen olisi absurdia, koska kriisi helpottaa jo Euroopassa. Se olisi kova isku alueen vientiyrityksille, sanoo Forsman.

Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä yhtyy Forsmanin huoleen siitä, miten alueen suurten vientiyritysten kävisi, jos lennot loppuisivat loppuvuodeksi kokonaan.

Erkkilä lähetti sunnuntaina alueen ministereille suunnatun avoimen kirjeen liittyen Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman tilanteeseen.

Erkkilä muistuttaa, että Keski- Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudun vuotuinen viennin arvo on lähes 4 miljardia euroa, josta pelkästään Kokkola Industrial Parkin ja Alholman Industrial Parkin viennin arvo muodostaa lähes 3 miljardia euroa.

Suomen tavaraviennin arvosta yli 10 prosenttia tulee Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnista. Alueella on lukuisia yrityksiä, joiden tuotannosta viennin osuus on yli 90 prosenttia.

– Hyvällä saavutettavuudella on moninaiset ja laajat vaikutukset niin alueen kuin koko Suomen talouteen. Saavutettavuus vaikuttaa kansainvälisen kaupan toimivuuteen ja liiketoiminnan varmuuteen sekä alueen imagoon kansainvälisessä liiketoiminnassa, Erkkilä muistuttaa.

Sujuvat yhteydet vaikuttavat myös yritysten sijoittumis- ja investointipäätöksiin. Ulkomaalaisen asiakkaan täytyy päästä alueelle katsomaan tuotteita ja lisäksi ostopäätöksen jälkeen tuotantoprosessin eri vaiheissa.

– Asiakkaille täytyy olla tarjolla sujuva lentoyhteys. Samoin alueen toimijoiden täytyy päästä maailmalle tekemään erilaisia asennus-, huolinta- ja kunnossapitotöitä, Erkkilä korostaa.

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä 700 miljoonan euron pääomitus Finnairille.

– Valtion tehdessä näin mittavia toimenpiteitä ei maakuntakenttiä voida täysin sivuuttaa, muistuttaa Erkkilä.