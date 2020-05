Finnair ei lennä Kokkola–Pietarsaaren lentokentälle kesän aikana – Tämä lentojen tilanteesta tiedetään nyt

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Finnair vahvisti sunnuntaina, ettei Kokkola–Pietarsaaren lentokentälle lennetä tulevan kesän aikana. Talvikauden lentojen kohtaloa arvioidaan elokuussa.

Finnair ei lennä kesällä myöskään Kemiin, Kajaaniin, Joensuuhun ja Jyväskylään koronavirustilanteen takia.

Keskipohjanmaan tietojen mukaan maakuntakenttien johtajat ja Finnair kokoustavat lentojen tilanteesta maanantain aikana.

Lennot Kruunupyyhyn ovat olleet keskeytettynä koronaviruspandemian vuoksi maaliskuusta lähtien. Alun perin Finnair ilmoitti 11. maaliskuuta keskeyttävänsä lennot Kruunupyystä sekä Jyväskylästä, Kajaanista ja Kemistä huhtikuun ajaksi.

Yllättäen Kokkola–Pietarsaaren kentän lennot loppuivat kuitenkin jo pari viikkoa etuajassa keskiviikkona 18. maaliskuuta.

Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila on äärimmäisen huolissaan Finnairin lentotauon vaikutuksista paikalliseen elinkeinoelämään.

– Tämä on meidän elinkeinoelämällemme todella kova paikka. Meillä on vientiteollisuutta, joka asioi maailmalla, sanoo Mattila.

Hän pitää lentojen säilyttämistä Kokkolan–Pietarsaaren lentokentällä elintärkeänä asiana koronavirustilanteesta selviytymisessä.

– Jotta elinkeinoelämä toipuu, eikä vaikeuteta tilannetta yhtään enempää.

Myös paikalliset poliitikot esittivät välittömästi näkemyksensä maakuntakenttien tarpeellisuudesta.

Rkp:n pietarsaarelainen puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson totesi, että lentoliikenteessä on kyse yritysten kilpailukyvystä.

– Me tarvitsemme vientiteollisuutta ja työpaikkoja enemmän kuin koskaan, hän kirjoitti Twitterissä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ei pidä kesätaukoa katastrofina, mutta varmuus lentojen jatkumisesta on saatava heti kun tautitilanne sen sallii.

– Reittiliikenteen jatkumisella on kaikille viidelle alueelle erittäin suuri merkitys. Alueen elinvoiman kannalta on tärkeää, että ydinsuonisto on kunnossa, sanoo Lintilä.

Finnair on julkinen osakeyhtiö, jonka osakekannasta Suomen valtio omistaa enemmistön. Finnair on näin ollen valtionyhtiö.

– Tahtotila on selvä: Ei haluta, että liikenne loppuu. Siinä on omistajaohjauksella merkittävin rooli, vakuuttaa Lintilä.

Myös torniolainen keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Katri Kulmuni vaati Twitterissä tuoreeltaan Finnairia ruotuun.

– Kotimaan yhteyksiä on syytä palauttaa mahdollisimman pian, kun koronasta toivutaan. Kaikkinainen spekulaatio maan sisäisten reittien kokonaan lakkaamisesta kannattaa lopettaa ennen edes sen alkamista, Kulmuni kirjoitti.

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä 700 miljoonan euron tuki Finnairille koronakriisin aiheuttamien talousvaikeuksien selättämiseksi.

Kruunupyyn lentohalliyhtiön toimitusjohtaja Stig-Göran Forsman kertoi sunnuntaina Keskipohjanmaalle kuitenkin merkittävän seikan.

– Jos lentotauko kestäisi maaliskuun loppuun saakka, se tarjoaisi Finavialle mahdollisuuden kenttien sulkemiseen. Nykyasetusten mukaan Finavia voi sulkea sellaisen kentän, jossa ei ole ollut liikennettä vuoteen, sanoo Forsman.

Forsman toivoo, että kyseessä olisi vain väliaikainen lentojen supistaminen. Hän kertoo, että vientiyrityksiltä ja yksityishenkilöiltä sataa jatkuvasti tiedusteluja lentokentän avaamisesta.

Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä esittää niin ikään huolensa siitä, miten alueen suurten vientiyritysten kävisi, jos lennot loppuisivat loppuvuodeksi kokonaan.

Erkkilä muistuttaa, että Keski- Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudun vuotuinen viennin arvo on lähes 4 miljardia euroa, josta pelkästään Kokkola Industrial Parkin ja Alholman Industrial Parkin viennin arvo muodostaa lähes 3 miljardia euroa.

Suomen tavaraviennin arvosta yli 10 prosenttia tulee Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnista. Alueella on lukuisia yrityksiä, joiden tuotannosta viennin osuus on yli 90 prosenttia.

Finnairin myynnistä vastaava johtaja Mikko Turtiainen perustelee kesän lentotaukoa kysynnällä.

– Ymmärrämme hyvin lentoyhteyksien merkityksen alueiden elinkeinoelämälle, mutta näiden reittien täyttöasteet ovat jo ennestään olleet alhaisia, ja kysyntä on nyt koronatilanteen johdosta normaaliakin pienempää.