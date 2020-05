Kokkolalaislähtöisen valokuvaajan Suvi Roikon kuva jälleen postimerkkiin – Kelkkaretkellä-kuvaan ikuistuivat tyttö ja kukko

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Muutama vuosi sitten valokuvaaja Suvi Roikolla oli projekti, jossa hän kuvasi lapsia ja eläimiä. Hän otti kuvia eri vuodenaikoihin ja niissä oli eri eläimiä. Kun Postin postimerkkituotannosta vastaava Tommi Kantola näki kuvista kootun näyttelyn Tampereella, hän ihastui Roikon tyyliin ja sopi yhteistyöstä.

Ensimmäiset Roikon kuvat julkaistiin postimerkkeinä viime vuonna. Metsäretki-kuviin Roiko oli kuvannut lasten kanssa pystykorvan pentuja.

– Silloin oli jo sovittu, että kuvistani tulisi myös talvimerkkejä, hän kertoo.

Loppuvuodesta julkaistaankin Kelkkaretkellä-niminen postimerkki, jossa on kukkoa sylissään pitelevä tyttö talvisessa maisemassa.

– Se on ihan ensimmäisistä sarjoista, joita projektiin kuvasin. Kuva on otettu Kangasalla vuonna 2016, Roiko kertoo.

Lapsi, eläin ja talvi kuulostaa haastavalta yhdistelmältä kuvaajalle. Roiko kuvaa kuitenkin työssään paljon lapsia ja perheitä, ja eläinten ystävä hän kertoo olleensa aina.

Projektissa yhdistyivät siis hänen vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa.

Suvi Roiko on Kokkolasta kotoisin oleva valokuvaaja, jolla on oma yritys Tampereella. Koronakevät 2020 on monelle yrittäjälle ollut vaikea, ja niin myös Roikolle. Kalenteri tyhjeni maaliskuussa, ja vaikka koulujen avautuminen on hiukan vilkastuttanut yhteiskuntaa, tilanne on kaukana normaalista.

– Rippikuvaukset on siirretty paljolti syksyyn. Valmistujaiskuvia jotkut rohkeat käyvät ottamassa, ja miljöökuvia kysytään, Roiko kuvaa.

Pahinta on epävarmuus, sillä tilanteeseen on vaikea varautua, jos ei tiedä, kauanko se kestää. Roiko toivookin, että ensi syksynä ei ainakaan nähtäisi koronan toista aaltoa.

