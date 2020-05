Seudun kuntajohtajat: "Lentoreitti Kokkola-Pietarsaareen avattava nopealla aikataululla syksystä 2020 alkaen"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pietarsaaren seudun kunnat kritisoivat voimakkaasti Finnairin päätöstä jättää lentämättä Kokkola-Pietarsaareen aina myöhäissyksyyn saakka. Yhteisessä kannanotossaan Kokkolan kaupungin kanssa alueen kuntajohtajat näkevät suurena riskin, että lentoyhteydet häviävät lopullisesti.

Pietarsaaren kaupunginjohtaja Kristina Stenman, Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila, Kruunupyyn vt. kunnanjohtaja Ulf Stenman, Luodon kunnanjohtaja Gun Kapténs, Pedersören kunnanjohtaja Stefan Svenfors sekä Uudenkaarlepyyn kaupunginjohtaja Mats Brandt edellyttävät, että Finnair avaa uudelleen lentoreitin Kokkola-Pietarsaareen nopealla aikataululla syksystä 2020 alkaen, ja että lentolippuja syksyksi 2020 tulee voida varata välittömästi.

Finnair ilmoitti maanantaina, että lennot Kokkola-Pietarsaareen sekä Joensuuhun, Kajaaniin, Kemiin ja Jyväskylään on peruttu lokakuun loppuun asti. Päätös talvikauden lennoista näiden kenttien osalta tehdään myöhemmin kysynnän perusteella.

– Noin 70 prosenttia Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman matkustajista on liikematkustajia, jotka jatkavat muihin kohteisiin Eurooppaan ja maailmalle. Tämä istuu hyvin verkostolentoyhtiö Finnairin konseptiin. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudun vuotuinen viennin arvo on noin 4 mrd. euroa. Tästä pelkästään Kokkola Industrial Parkin ja Alholmen Industrial Parkin (Pietarsaari) viennin arvo muodostaa lähes 3 mrd. euroa. Suomen tavaraviennin arvosta yli 10 prosenttia tulee Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnista. Alueella on lukuisia yrityksiä, joiden tuotannosta viennin osuus on yli 90 prosenttia, kuntajohtajat tähdentävät.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Suhteutettuna talousalueemme vientituloihin Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman ja sen toimivien yhteyksien kustannus on pieni. Muutaman miljoonan euron vuotuinen panostus lentoyhteyksiin mahdollistaa tuhatkertaiset tulot viennin muodossa. Ilman lentoyhteyksiä nämä vaarantuvat vakavasti. Heikot yhteydet hankaloittavat suuresti kansainvälisten asiakkaiden käyntejä alueella tilaus-toimitusprosessien eri vaiheissa sekä vaikeuttavat alueen yritysten pääsyä globaaleille markkinoille. Isossa kuvassa kyse on Suomen pitämisestä kilpailukykyisenä kansainvälisessä kilpailussa.

Ohessa kuntajohtajien kannanotto kokonaisuudessaan.