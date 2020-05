Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Edunvalvontaa on tehtävä raivokkaasti maakuntalentojen puolesta – Kysymys on vientituloista ja seuraukset voivat olla vakavia

Lentoliikenteen jatkuvuudella Kokkolasta ja Pietarsaaresta on merkitystä nimenomaan elinkeinoelämän ja alueiden tasa-arvoisen kohtelun näkökulmasta. Keskipohjanmaan levikkialueen vientiyritykset ja yritykset, joille kansainväliset yhteydet ovat tärkeitä, hermostuivat syystä uutisista, joiden mukaan lentoliikenne on pysäyksissä ainakin pitkälle syksyyn.

Raivoissaan ovat monet maakunnalliset tahot: Pohjanmaan kauppakamari, maakuntaliitot, Keski-Pohjanmaan yrittäjät, kaupunkien johto ja poliitikot niin alueella kuin valtakunnassa. Muun muassa maakuntien edustajien ja Finnairin neuvotteluissa käytettiin tiettävästi tiukkojakin puheenvuoroja maanantaina, kun tilannetta alettiin selvitellä.

Kysymys ei ole ehdottomasti pelkästään siitä, etteikö Helsinkiin pääsisi junallakin. Vientiyrityksissä lennetään maailmalla hoitamassa bisneksiä. Kun ollaan menossa toiselle mantereelle, ei hidasteita haluta.

On tietysti selvää sekin, että joustavat ja nopeat junayhteydet auttavat myös kansainvälistä työmatkaliikennettä. On kuitenkin aivan eri asia lähteä lomamatkalle junamatkan kautta kuin hoitaa vientikauppaa. Ja toki saa kysyä, kuinka etäyhteyksiä voidaan hyödyntää kauppa-asioissa. Nyt ei ole aika keksiä vaihtoehtoisia ratkaisuja vaan hoitaa lentoliikenne kuntoon.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koronapandemian selättämisessä on töitä kylliksi. Toimivien ja voimissaan olevien yritysten menestymistä pitää tukea kaikin kohtuullisin keinoin. Kysymys on maakuntien työpaikoista, mutta sen lisäksi koko Suomen vientituloista, kun puhutaan Länsi-Suomesta. Pahimmat skenaariot ovat sellaisia, että yritysten johto ja hallinto siirtyvät muualle Eurooppaan, kun Suomesta ja vaikkapa Kokkolasta käsin on liian hankalaa toimia. Sellaiseen elinvoiman menetykseen ei ole varaa.

Finnair on pörssiyhtiö, mutta sen suurin omistaja on valtio. Kun maakuntien veronmaksajien rahat kelpaavat Finnairille, toimii se myös toisin päin. Finnairin tuloksen näkökulmasta on ymmärrettävää, että huonosti kannattavia reittejä ei haluta ylläpitää. Kokkolan ja Pietarsaaren lentojen kohdalla kyse ei ole vain koronapandemiasta vaan toiminta on ollut jo pitkään vaakalaudalla. Mitä huonommat ovat yhteydet, sitä vähemmän on matkustajia.

Kahtena viime päivänä ovat myös poliitikot jyrähdelleet asiassa ja nyt on syytä odottaa tuloksia. Paikallista edunvalvontaa on tehtävä raivokkaasti eikä voi väittää, etteikö näin olisi tapahtunut. Seuraavaksi odotetaan poliittista vaikuttamista, ei pelkästään omien maakuntien vaan vientiteollisuuden ja siitä elävien suomalaisten puolesta.

Voi olla, että on erotettava toisistaan Finnairin pääomittaminen ja maakuntalentojen turvaaminen. Joka tapauksesa olisi tyhmää ja lyhytnäköistä jättää maakunnat yksin. Asia on arvioitava perusteellisesti ja arvioinnissa on otettava huomioon myös lentojen lakkauttamisen seuraukset, ei pelkästään lentojen kannattavuus.