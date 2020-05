Lääkehoitajien määrä kasvaa hitaasti – Valtio maksaa koulutuksen, mutta hakijaryntäystä ei ole ainakaan vielä näkynyt

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sairaanhoitajat ovat voineet määrätä lääkkeitä aiempaa laajemmin tämän vuoden alusta lähtien. Samalla lisäkoulutukseen hakevien määrän arvioidaan tänä vuonna hieman kasvavan.

Valtio alkoi viime vuonna kustantaa koulutuksen, mutta se ei ole ainakaan vielä tuonut hakijatulvaa.

– Työnantajat eivät ole alkaneet lähettää hoitajia koulutukseen laajamittaisemmin tässä poikkeustilanteessa, asiantuntija Johanna Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta kertoo.

Sairaanhoitajien lääkkeenmääräämiskoulutusta järjestetään ammattikorkeakouluissa eri puolilla Suomea. Koulutus kestää reilun vuoden. Heikkilä koordinoi kansallista kouluttajaverkostoa.

– Koulutuksia on järjestetty nyt kymmenkunta vuotta. Aika tasaisesti noin sadan opiskelijan vuosivolyymilla on menty.

Pääkaupunkiseudun ohella koulutuksesta on oltu nyt yhteydessä Oulusta, Turusta, Tampereelta ja uutena Kuopiosta. Kevään haku on meneillään.

Tällä hetkellä 498 sairaanhoitajalla on voimassa oleva Valviran lupa määrätä lääkkeitä rajatusti.

Tänä vuonna Valvira on myöntänyt 41 sairaanhoitajan rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta, ja vireillä on kolme hakemusta. Koulutuksen on käynyt 10 vuodessa reilut 600 hoitajaa.

Määrät tuntuvat vähäisiltä, kun Suomessa on kymmeniätuhansia sairaanhoitajia. Yksi syy on se, että viime kevään lakimuutokseen saakka rajattua oikeutta on voitu ottaa käyttöön vain terveysasemien avopalveluissa ja yhteispäivystyksissä.

Neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomäki sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo, että THL:n 2019 tekemän selvityksen mukaan terveysasemien hoitajista 8 prosentilla oli rajattu lääkkeenmääräämisoikeus.

– Osuus on hyvällä tasolla, kun sitä verrataan kansainvälisesti, hän toteaa.

THL:n mukaan hoitajan rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta hyödynsi kaikista perusterveydenhuollon avosairaanhoidon järjestäjistä viime vuonna 42 prosenttia. Manner-Suomen väestöstä hieman yli puolet asuu tällä alueella.

Vallimies-Patomäki muistuttaa, että terveysasemilla jo noin puolet hoitajien kiirevastaanottotyöstä toteutuu ilman lääkärin mukanaoloa. Hän huomauttaa, että yksiköt eivät voi lähettää kerralla koulutukseen kaikkia terveyskeskusten avopalveluissa ja yhteispäivystyksissä työskenteleviä sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja kätilöitä.

– Lisäkoulutusta on hankittu sen mukaan, kun määrärahat ja sijaisten saatavuus on sen mahdollistanut. On syytä muistaa, että lääkkeenmääräämiskoulutus tuli valtion koulutuskorvausten piiriin vasta vuosi sitten.

Kotihoidon sairaanhoitajia on alkanut tänä vuonna hakeutua koulutukseen.

– Nyt ollaan luomassa tehtävänkuvia lääkkeitä määrääville sairaanhoitajille kotihoidossa, Johanna Heikkilä toteaa.

Heikkilän mukaan lääkkeenmääräämisoikeus voisi olla laajemmin käytössä työterveys- ja opiskelijaterveydenhuollossa.

– Lisäksi Suomessa on yhä alueita, joista koulutukseen ei juurikaan hakeuduta.