Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä: Vienti tarvitsee jatkossakin lentoyhteydet

Minna Mustonen pohti kolumnissaan (KP 19.5.), mihin vienti tarvitsee lentoyhteyksiä. Hän totesi – ihan oikein – että vienti tapahtuu suurimmaksi osaksi meri-, rauta- ja maanteitse eikä siivillä. Tavaroiden siirtäminen paikasta toiseen on viennissä kuitenkin vain jäävuoren huippu.

Mirkan, Rani Plastin, Boliden Kokkolan, Nautorin, UPM-Kymmenen, Freeport Cobaltin, Solvingin, Best-Hallin, Ekerin, Umicore Finlandin, Fineweldin, LKI:n ja monen muun yrityksen johdon vastaus kysymykseen ’tarvitaanko lentoyhteyksiä’ on ehdoton kyllä. Nämä globaaleilla markkinoilla toimivat yritykset ovat onneksemme valinneet sijaintipaikakseen juuri tämän alueen. Nämä yritykset työllistävät suoraan tuhansittain ihmisiä, välillisesti moninkertaisesti. Nämä yritykset maksavat veroja ja ostavat palveluita samoin kuin niiden työntekijät. Sijainti ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys: jos täältä käsin ei pysty toimimaan, sijaintia joutuu miettimään uudestaan. Keskeinen keino kompensoida sijaintihaittaa kaukana markkinoista ovat lentoyhteydet.

Muutaman kerran vuodessa Helsinkiin matkustava lomalainen nauttii junan nopeudesta ja mukavuuksista. Kymmeniä kertoja Helsingin kautta Euroopan, Aasian ja Amerikan kohteisiin matkustava myyjä, yritysjohtaja, kunnossapitäjä, asentaja, työmaapäällikkö ja ostaja ei. Työ on henkisesti vaativaa, fyysisesti raskasta, jatkuvaa aikavyöhykkeiden ylittämistä, sosiaalisesti haastavaa luovimista eri kulttuureiden kanssa, erossa perheestä, vailla aikaa omille harrastuksille. Jos on mahdollisuus päästä Euroopan solmukohtaan kotikentältä samassa ajassa kuin juna kulkee Helsinkiin, niin valinta lienee selvä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Seudullamme valmistettavia tuotteita ja osaamista ei tulla täältä hakemaan. Ne on mentävä myymään. Vaikka elämmekin 2020-lukua ja koronan buustaamaa digitalisaatiota, niin ihmiset edelleen ostavat ihmisiltä. Mitä monimutkaisempia tuotteet ovat, sitä enemmän myyjältä vaaditaan.

Monimutkaisten ratkaisujen myyminen asiakkaille ja erityisesti uusille asiakkaille edellyttää luottamuksen rakentamista, joka on äärimmäisen vaikeaa ilman läsnäoloa. Myynti on myös yhä enemmän asiakkaan ongelmien ratkaisemista, joissa ongelmaan ja olosuhteisiin on usein syytä tutustua paikan päällä, jotta tarjottava ratkaisu todella vastaa asiakkaan tarpeisiin.

Myynnin lisäksi yritystemme henkilöstön täytyy päästä maailmalle tekemään erilaisia asennus-, rakennus-, korjaus- ja huoltotöitä. Asiakkaan täytyy myös päästä tänne katsomaan tuotteita ennen ostopäätöstä ja tuotantoprosessin eri vaiheissa. Useilla vientiyrityksistämme on ulkomailla sisartehtaita, myyntikonttoreita ja jälleenmyyjiä, jotka vaativat säännöllistä läsnäoloa. Ulkomaalainen alihankintaverkosto edellyttää käyntejä esimerkiksi laadunvalvonnan vuoksi.

Maailmalle pitää päästä asiakassuhteen eri vaiheissa. Vienti on jatkuva prosessi, joka tarvitsee lentoyhteydet.

Paula Erkkilä

johtaja, Pohjanmaan kauppakamari