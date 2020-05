Maakuntaliitot ja kauppakamari: Finnairin suunnitelmat uhkaavat vienti-Suomen toimintaedellytyksiä

Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan kauppakamari ovat seuranneet erittäin huolestuneena viikonlopun uutisia siitä, että Finnair ei lentäisi kesän 2020 aikana Kokkola-Pietarsaaren, Kemin, Kajaanin, Joensuun ja Jyväskylän lentoasemille, ja lentoyhteyksien jatkoa talvella arvioitaisiin elokuussa. Ylen tietojen mukaan maaliskuussa alkanut lentotauko saattaa jatkua näillä kentillä ainakin vuoden ajan. Mahdollista on, etteivät lennot ala uudelleen lainkaan. Finnairin mukaan syynä on koronapandemian takia rajusti vähentynyt lentomatkustus.

Kokkola-Pietarsaaren alue on yksi Suomen merkittävimmistä vientiteollisuuden keskittymistä. Lentoyhteys on alueelle kriittisen tärkeä. Pietarsaaren seudulla vahvoja tuotantoteollisuusaloja ovat elintarvike-, metalli-, paperi-, laite-, kumi- ja muovi-, vene-, turkis-, hiomapaperiteollisuus. Seudulla toimii lukuisia merkittäviä vientiyrityksiä, kuten UPM-Kymmene Oyj, Baltic Yachts Oy, Mirka Oy, Ekeri Oy, Fluid-Bag Oy ja Beamex Oy.

Kokkolan seudulla puolestaan tärkeitä teollisuuden toimialoja ovat kemian-, metalli-, elintarvike- ja metsätuoteteollisuus. Kokkola Industrial Park on Pohjois-Euroopan merkittävin epäorgaanisen kemian klusteri. Alueelle on sijoittunut useita globaaleilla markkinoilla toimivia kemian- ja metalliteollisuuden yrityksiä, kuten Boliden Kokkola Oy, Freeport Cobalt Oy, Tetra Chemicals Europe Oy, CABB Oy, Umicore Finland Oy ja Yara Suomi Oy. Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman vaikutusalueella asuu lähes 200 000 asukasta. Vuosittain lentoasemaa ja lentoliikennettä käyttävistä noin 70 % on liikematkustajia.

Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan kauppakamari korostavat sitä, että sujuvat lentoyhteydet alueelta ja alueelle ovat menestyvän vientiteollisuuden elinehto. Saavutettavuus vaikuttaa kansainvälisen kaupan toimivuuteen ja liiketoiminnan varmuuteen sekä alueen imagoon kansainvälisessä liiketoiminnassa. Sujuvat yhteydet vaikuttavat niin ikään yritysten sijoittumis- ja investointipäätöksiin sekä sitä kautta alueen ja Suomen talouteen. Toimiva lentoliikenne on välttämätön, kun matkailuelinkeinoa kehitetään vahvemmaksi hallitusohjelman mukaisesti.

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä 700 miljoonan euron pääomitus Finnairille. Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan kauppakamari pitävät kestämättömänä yhtälönä sitä, että samaan aikaan leikattaisiin kansantalouden ja viennin kannalta kriittisiä lentoyhteyksiä maakunnissa. Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan kauppakamari tulevat tekemään kaikkensa, ettei vientiSuomen toimintaedellytyksiä heikennettäisi näin merkittävällä tavalla.

Kaj Suomela

maakuntajohtaja, Pohjanmaan liitto

Jyrki Kaiponen

vt. maakuntajohtaja, Keski-Pohjanmaan liitto

Juha Häkkinen

toimitusjohtaja, Pohjanmaan kauppakamari