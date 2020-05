Kokinhattu vaihtuu mietintämyssyyn myös Kokkolassa – Buffet-tarjoiluun nojaavilla lounasravintoloilla on edessään paljon pähkäilemistä ja tilojen mittaamista

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Yrittäjäpariskunta Milla ja Wirat Kantima pyörittävät viidettä vuotta Kokkolassa lounasravintola Phrikthaita. Torikadulla sijaitsevassa ravintolassa ehti tiistainailtapäivällä vain ohkaisesti silmäilemään päivän tärkeintä uutista, take away -annosten pakkaamisen lomassa.

Ravintoloille odotettu muutos on, että ne saavat avata toimintaansa asteittain kesäkuun alusta lähtien, koska koronaepidemian on pysynyt Suomessa hallinnassa. Hallitus päätti tiistaina myös niistä ehdoista, jotka täyttävät ravintolat voivat oviansa avata.

– Olipa siinä kyllä rajoitusta kerrakseen! Osa säännöistä on helpommin toteutettavissa, mutta osa vaatii nyt tarkkaa pohdintaa. Meitä on kuitenkin tässä vain kaksi yrittäjää, joilla on yhteensä neljä kättä, Milla Kantima toteaa.

Myös ravintola Sigridsissä Rantakadulla kokinhattu vaihtuu mietintämyssyyn.

– Ensivaikutelma on, että aika hankalaksi tämä nyt ravintoloille tehdään. Minua kummeksuttaa se, että ruokakaupoissa ihmiset voivat parveilla minkä tykkäävät, mutta ravintoloille tulee näin tiukat säännöt. Haluaisin kysyä ministereiltä, mikä ero on kaupassa ja ravintolassa käynnissä, Mikko Essel puuskahtaa.

Ravintolaan saa kesäkuun alusta lähtien päästää vain puolet normaalista asiakasmäärästä, jotta riittävät etäisyyden asiakkaiden välillä olisi mahdollista säilyttää. Terasseilla sama rajoitus ei ole voimassa.

– Täytyy nyt vain toivoa, että ihmiset pystyisivät vähän porrastamaan lounaalle lähtöään, etteivät kaikki tulisi lounaalle ihan samaan aikaan. Me aiomme avata ovet kesäkuussa vähän aikaisemmin niin, että nälkäisimmät voivat lounastaa jo ennen yhtätoista.

Lounasravintolalle isomman pohdinnan paikka tulee säännöstä, jonka mukaan asiakas ei saa itse hakea ruokaansa buffet-pöydästä.

– Sitä pitää nyt tarkkaan pohtia ja ala carte on näissä pohdinnoissa tietysti mukana. Oman ruuan tai juoma-annoksen noutaminen on sallittua, eli kesällä nyt ainakin take away pysyy, koska olemme löytäneet siihen hyvän rytmin, Milla Kantima kertoo.

– Ymmärrän, ettei take away nyt aivan hirveästi tällaisen kevään jälkeen nappaa, mutta kun ruokailijoilla on käytettävissään vain puolet nykyisistä ravintolapaikoista, en ravintolan kannalta näe paljon vaihtoehtoja, Essel sanoo.

Ravintoloiden on lisäksi järjestettävä tilansa sekä ruuan ja juoman tarjoilut niin, etteivät asiakkaat altistu turhaan tartunnoille. Pääsäännöksi tulee se, että ravintoloissa istutaan omissa pöydissä.

– Buffet ei siis ole vaihtoehto, eli meidän pitää nyt miettiä linjasto kokonaan uusiksi. Ruuanjakelu pitää pystyä hoitamaan niin, ettei ruuhkia tule ja joku siihen pitää tietysti ruuanjakelijaksi värvätä, onhan tässä aika paljon mietittävää vielä.

Ravintolat saavat olla auki enintään kello 23 asti ja ne voi avata aikaisintaan aamukuudelta.

Anniskelun saa aloittaa kello yhdeksän aamulla ja alkoholin myynnin on loputtava viimeistään kello 22. Aukioloajan rajoitus merkitsee käytännössä sitä, että yökerhoja ei toistaiseksi voida avata.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat kokoontuvat neuvottelemaan alkoholilain muutoksista keskiviikkona.