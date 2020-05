Satoja rajavartijoita on komennettu uusiin tehtäviin ja kymmeniä on hälytetty eläkkeeltä koronan takia – "Itäraja on ohuempana kuin tavallisesti"



Länsirajaliikenteen tarkastusta on tehty jo kahden kuukauden ajan muun muassa Tornion ja Haaparannan välisellä rajalla.

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia. Poikkeusaika on siirtänyt satoja rajavartijoita ulkorajojen valvonnasta sisärajavalvontaan Ruotsin ja Norjan rajoille. Rajavartiolaitos on komentanut jo yhteensä satoja rajavartijoita uusiin tehtäviin kaikista hallintayksiköistään eri puolilta maata. Lisäksi kevään kuluessa on rekrytoitu noin 70 eläkkeellä olevaa rajavartijaa kahden–kolmen kuukauden määräaikaiseen virkasuhteeseen. Rajavartiolaitoksen sisäiset siirrot on tehty enimmäkseen Venäjän rajan kustannuksella – nimenomaan itärajan valvonnasta on siirretty satoja työntekijöitä Pohjois-Suomeen Ruotsin ja Norjan rajoille. – Tämä tarkoittaa sitä, että itäraja on ohuempana kuin tavallisesti. Valvontakyky Venäjän rajalla on jonkin verran normaalia heikompi, eversti Pasi Tolvanen rajavartiolaitoksen esikunnasta toteaa. Hän tarkentaa, että jos itärajalla sattuu jotain, kyky vastata siihen on tällä hetkellä huonompi. – Tilanne ei koske pelkästään rajaturvallisuustehtäviä vaan myös etsintä- ja avunantotehtäviä. Esimerkiksi jos henkilö on kadonnut harvaan asutulla alueella tai merellä, avunsaanti on hitaampaa. Rajavartiolaitos on viestittänyt, että apua ei nyt välttämättä saa niin nopeasti kuin normaalitilanteessa. Hallitus palautti rajavalvonnan Suomen sisärajoille kaksi kuukautta sitten eli 19. maaliskuuta alkaen. Sisärajoilla tarkoitetaan Suomen ja toisen Schengen-valtion välistä liikennettä. MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Tolvanen kertoo, että rajavartijoita on vuorollaan komennettu viikon tai kahden mittaisiin vuoroihin, minkä jälkeen he palaavat vakituisille työpisteilleen. Rajavartiolaitoksella on mahdollisuus käyttää eläkkeelle lähteneitä tilanteessa, jossa on tarve lisätä nopeasti toimivaltaisten rajavartijoiden määrää. – Nyt sellainen tilanne tuli. Kun sisärajavalvonta on palautettu, tarvittiin sisärajoille toimivaltaisia rajavartijoita lisää. Tolvanen pitää noin 70:n työhön kutsutun, eläkkeellä olevan rajavartijan määrää kohtuullisena. Niin sanotussa eläkeläisten poolissa on kuitenkin tuplasti enemmän henkilöitä, joten koko vahvuus ei ole käytössä. Vapaaehtoisuuteen nojautuva pooli luotiin noin viisi vuotta sitten. Eläkeläisille maksetaan virkaehtosopimusten mukaista palkkaa. Rajavartiolaitoksessa työskentelee kaikkiaan noin 2 500 rajavartijaa. Suurin yksikkö on Kaakkois-Suomen rajavartiosto, jossa on noin 750 rajavartijaa. Ruotsin ja Norjan rajoilla valvonnan painopiste on rajanylityspaikoilla. Partioita liikkuu myös jokivarressa ja maastossa. – Ruotsin ja Norjan rajoilla sisärajatarkastuksia jatketaan 14. kesäkuuta asti. Jatko riippuu siitä, mikä on virustilanne ja mitä hallitus päättää. Eduskunnan oikeusasiamies tiedotti tiistaina, että apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen selvittää rajavartiolaitoksen menettelyä rajan ylittäjien valvonnassa länsirajalla. Oikeusasiamiehelle on tehty useita kanteluja laitoksen toiminnasta sisärajavalvonnan määräaikaiseen palauttamiseen liittyvästä rajavalvonnasta lähinnä Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla.