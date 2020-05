Kiitos toinen oppositiojohtaja Petteri Orpo (kok.) ja pääministeri Sanna Marin (sd.). Teidän ansiostanne politiikka on taas palannut politiikkaan.

Kiistelitte esimerkillisellä tavalla viikonloppuna siitä mistä pitääkin, politiikasta ja sen tekemisestä. Arvostelitte Orpo Marinia aivan oikein siitä, että tämän olisi pitänyt enemmän vastata opposition kysymyksiin torstaina eduskunnan kyselytunnilla, eikä seuraavana päivänä hallituksen tiedotustilaisuudessa eduskuntatalon ulkopuolella. Kysymys ei ollut pienestä asiasta vaan siitä, miten hallitus suhtautuu koronaviruksen tukahduttamiseen ja millaisen strategian hallitus on valinnut koronan päihittämiseen. Kritiikistä otettuna Marin taas ansiokkaasti tviittasi kohtalaisen monesti viikonlopun aikana ja puolusti toimintaansa Orpon kritiikkiä vastaan.

Tässä kysymyksessä Orpo oli oikeilla linjoilla. Suomessa valtiovalta kuuluu kansalle jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Hallituksen on joka päivä nautittava eduskunnan luottamusta ja eduskunnassa kansanedustajan esittämiin kysymyksiin on ensisijassa vastattava aina eduskunnassa, jolla on mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä. Voitte vain kuvitella millainen kaaos tilanteesta olisi syntynyt parlamentarismin syntysijoilla Iso-Britanniassa. Koronasta toipuvalle Boris Johnsonille ei olisi annettu mitään armoa. Silti Sanna Marinin tviitit olivat yhtä lailla perusteltuja. Kyllähän Marin torstaina vastasi saman tien moneen kysymykseen eduskunnassa, eikä varsinainen perusviesti jäänyt epäselväksi.

Molemmat olivat siis oikeassa. Mutta parasta koko jutussa oli se, että politiikka on palannut politiikkaan. On ollut suorastaan haukottavaa seurata kyselytunteja, joista kolme neljästä kansanedustajasta on puuttunut ja paikalla olijatkin ovat kehuneet lähinnä itseään. Hallitus on kiitellyt hallitusta, ja oppositio eduskuntaa, siis myös itseään.

Aika vähälle huomiolle on muuten jäänyt ensimmäinen oppositiojohtaja Jussi Halla-aho (ps.). Miksi hän on ollut pääsääntöisesti hiljaa. Televisiosta olemme saaneet hämmästellä, kuinka Halla-aho on lähinnä huvittuneella katseella seurannut Ville Tavion ja Riikka Purran sitä vähäistä arvostelua, jota on voitu esittää "keikuttamatta venettä". Miksi Halla-aho ei ole juuri mitään pukahtanut? Antaako hän kavereiden kerätä tuulettimen roiskeet. Keskittyykö hän jo koronan jälkeisen ajan oppositiopolitiikkaan. Millaisia ohjeita työmies Matti Putkonen on antanut?