Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos tarkisti ikäihmisille antamiaan liikkumisrajoituksia. Uusien sääntöjen mukaan yli 70-vuotiaat ikäihmiset voivat asioida kaupassa ja apteekissa kunhan muistavat pestä kätensä ennen ja jälkeen asiointia ja kunhan pitävät huolen 1-2 metrin turvaväleistä toisiin ihmisiin. Silti edelleen viranomaiset suosittelevat välttämään julkisia sisätiloja, mutta suhtautuminen esimerkiksi kaupassa käyntiin ei ole yhtä tiukka kuin aiemmin.

Ikäihmisten luona saa käydä vähän samanlaisin käytössäännöin. THL suosittelee 70+ väen tapaamista ulkosalla ja sisällä vain lyhyen aikaa. Varsinkin sisätiloissa tapahtuvaan tapaamiseen suositellaan lisäksi kangasmaskin käyttöä, mikä tutkitusti suojaa nimen omaan toista ihmistä maskin käyttäjältä. Tämän vuoksi esimerkiksi kotihoito on maskeja käyttänyt, lähinnä asiakkaan terveyden varjelemisen takia. Vanhusten omaishoitajia THL neuvoo välttämään lähikontakteja muihin ihmisiin.

Nyt ollaan siis siirtymässä karanteeninomaisesta olotilasta johonkin vähän lievempään oleskeluun, vaikka karanteeninomaisista oloista ei vieläkään ohjeissa luovuta. Käytännössä tapaamisten välttely vaihtuu siis turvallisen välimatkan päästä tapahtuvaan keskusteluun ja oleiluun. Esimerkiksi lapset ovat aina halunneet mummun ja papan syliin, mutta sitä tulee edelleen välttää.

Suomen hallitusta on monessa yhteydessä moitittu liian voimakkaista toimista ikäihmisten toiminnan rajoittamisessa. Pitää kuitenkin muistaa, että hallitus ja viranomaiset ovat antaneet ohjeita sen hetkisessä tilanteessa ja sen hetkisen tiedon valossa. Sen takia suomalaiset ovat ottaneet varovaisen kannan, ja kansainvälisistä tautitilastoista voidaan päätellä, että strategia on ollut onnistunut. Tauti on tukahtunut ja sen takana ovat rajutkin toimet kansalaisvapauksien rajoittamisessa.

Koronaviruksen aiheuttama pandemia ei ole vieläkään ohi. Vaara on edelleen olemassa. Yleisen hygienian parantamista on syytä noudattaa eikä hygieniasta ole haittaa, vaikka korona jonain päivänä kukistetaan. Käsien pesu ja kohtelias yskiminen voisivat jäädä uudeksi normaaliksi.

Niiden avulla pysyvät kurissa monet muutkin kulkutaudit.

Kesän aikana saa järjestää tilaisuuksia, joiden yleisömäärä ei saa ylittää 50:tä henkilöä ilman erillistä lupaa. Luvan kanssa 500 henkilön kokoontumiset ovat mahdollisia. Velvoittava ohje on omiaan sallimaan monta normaaliin arkeen kuuluvaa tapahtumaa, joita Suomen kesässä on viljalti.

Ravintolatkin voidaan avata, joskin monin tavoin rajattuna. Paluu arkeen tapahtuu pienin askelin. On ymmärrettävää, että rajoitusten poistossa edetään vaiheittain. Sillä tavoin voidaan konkreettisesti havaita, mitä koulujen ja ravintoloiden ovien aukaiseminen käytännössä tarkoittaa. Suomella pitää olla malttia tervehtyä.

