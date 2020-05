Pietarsaaren kaupunginjohtaja vaihtuu – Kristina Stenman on valittu yhdenvertaisuusvaltuutetuksi

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

PIETARSAARI

Valtioneuvosto on keskiviikkona nimittänyt yhdenvertaisuusvaltuutetuksi Pietarsaaren kaupunginjohtajan Kristina Stenmanin.

Valtioneuvosto tiedottaa valinnasta sivustollaan. Kyseessä on viisivuotiskausi, joka alkaa elokuun alussa

Hänellä on aiempaa kokemusta maahanmuuttojohtajan tehtävästä sisäministeriöstä ja työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä useasta tehtävästä Pakolaisneuvonnasta. Stenman on myös toiminut tutkijana.

Stenmania ei ole tavoitettu kommentoimaan valintaansa.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista, edistää yleisesti yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistä syrjintää. Lisäksi valtuutettu toimii kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on toimisto, jossa on valtuutetun tehtäväalaan perehtyneitä esittelijöitä ja muuta henkilöstöä.