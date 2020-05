Urheiluliitto sysäsi Kaustisen moukarikilpailun pois perinteiseltä paikalta – Nikulassa heitetään heinäkuussa?

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kaustisen Pohjan-Veikot päätti jo varhain keväällä, että perinteistä moukarikarnevaalien karnevaalileiriä ei tänä kesänä koronatilanteen vuoksi järjestetä. Karnevaalien varsinainen kilpailupäivä pidettiin suunnitelmissa ja pidetään edelleen.

– Tarkoitus oli heittää Kaustisella moukaria kesäkuun viimeisenä viikonloppuna, mutta nyt kilpailut joudutaan siirtämään. Ne käydään ilmeisesti heinäkuun loppupuolella, kertoo karnevaalikisoja järjestellyt Marke Paavola.

Kilpailun siirtäminen tuli ajankohtaiseksi Kaustisen Pohjan-Veikkojen saatua postia Suomen Urheiluliitosta.

– Siinä on tullut päällekkäisyyttä. Joku iso kisa järjestetään samana päivänä, jolloin me olisimme pitäneet kilpailut. Liitosta tuli pyyntö, että meidän pitää siirtää kisat tällä kertaa muuhun ajankohtaan.

Mainittu kesäkuun lopulle tullut ”iso kisa” on Espoon ja Vantaan Teemakisat. Espoossa pääasiassa juostaan ja Vantaalla hääritään kenttälajien merkeissä. Vantaan Kultaisessa Keihäässä heitetään nimikkolajin lisäksi moukaria miesten ja naisten sarjoissa kesäkuun 27. päivänä. Kiekko on kisojen kolmas laji. Kyse on televisioitavasta kokonaisuudesta.

– Olihan se kurja uutinen. Ajankohta on ollut meille perinteinen, mutta ilmeisesti tässä iso raha jylläsi ja pienempi joutuu väistämään, Marke Paavola toteaa.

– Toivottavasti saamme Suomen huiput Kaustiselle sitten heinäkuun lopulla. Kun kerran kisat on päätetty tänäkin kesänä pitää, niin eiköhän siihen tule sarjoja nuorillekin moukarinheittäjille. On tärkeää, että hekin pääsevät kilpailemaan.

Yleisömäärän rajaaminen 500:een sopii Paavolan mukaan aivan mainiosti kaustislaisille.

– Karnevaalikisassa on kerrallaan paikalla sen verran vähän väkeä, ettei tuo 500 mitenkään täyty.

KP-V:n yleisurheilujaosto koki vuoden ensimmäisen tappion jo maaliskuussa, kun talvimestaruuskisat jouduttiin perumaan. Kesäinen kohokohta on kuitenkin toteutumassa, mutta kevennettynä ja poikkeavana ajankohtana.