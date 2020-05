Kiinassa puolue-eliitti kokoontuu tavallista lyhyempään vuosikokoukseensa – aiheena massatyöttömyydestä selviäminen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hongkong

Synkät talousnäkymät sävyttävät nyt ilmapiiriä Kiinassa. Erityisen huolestuttavana pidetään työttömyyden nopeaa lisääntymistä talouden taantuessa koronaviruskriisin seurauksena ensimmäisen kerran 45 vuoteen.

– Hallitseva kommunistipuolue tietää taloudellisten vastoinkäymisten aiheuttavan tyytymättömyyttä kansan keskuudessa. Puolue yrittää siksi nyt kiinnittää kiinalaisten huomion siihen, miten tehokkaasti se on onnistunut pysäyttämään koronaviruksen leviämisen, autonomisessa Hongkongissa toimiva Kiina-tuntija Johnny Lau Yui-siu toteaa.

Lau viittaa puolueen päätökseen kutsua Kiinan kansankongressi koolle perjantaina alkavaan istuntoon Pekingissä. Puolue haluaa siten näyttää kiinalaisille, että virustilanne on hallinnassa koko maassa.

Vuosittaiseenkokoukseen osallistuu lähes 3 000 jäsentä kaikista maakunnista. Istunto järjestetään yleensä maaliskuun alussa, mutta virustilanteen vuoksi sitä jouduttiin tällä kertaa lykkäämään ensimmäisen kerran.

Vaikka kansankongressi on käytännössä pelkkä kumileimasin, Kiinan johto pitää istuntoa erittäin tärkeinä. Sen avulla johtajat haluavat luoda kuvitelman demokraattisesta järjestelmästä autoritaarisessa yhden puolueen hallitsemassa maassa.

Nyt alkava, viikon kestävä istunto on koronavirustilanteen seurauksena tavallista lyhyempi, ja ulkomaalaisten toimittajien mahdollisuudet seurata tapahtumia ovat normaaliakin rajoitetummat.

Kongressin jäsenille on tehty etukäteen selväksi, että uusien työpaikkojen luominen asetetaan nyt etusijalle. Pääministeri Li Keqiang totesi huhtikuussa tämän olevan välttämätöntä yhteiskunnallisen vakauden ylläpitämiseksi.

Li korosti, että on erityisen tärkeää työllistää tänä vuonna yliopistoista valmistuvia opiskelijoita. Heitä on melkein yhdeksän miljoonaa, eikä puolue halua missään nimessä tyytymättömyyden leviävän heidän keskuudessaan.

Presidentti Xi Jinping on puolestaan useaan otteeseen kehottanut elinkeinoelämää tekemään kaikkensa saadakseen talouden rattaat taas pyörimään. Xi on pistänyt arvovaltansa peliin asettamalla kunnianhimoisia taloudellisia tavoitteita, joiden toteuttamista pidetään nyt viruskriisin seurauksena lähes mahdottomana.

Kiinan talouden on esimerkiksi tämän vuoden lopulla oltava kaksi kertaa suurempi kuin mitä se oli vuonna 2010. Ennen viruskriisin alkamista tavoitteen katsottiin olleen saavutettavissa, mutta ilman talouden poikkeuksellisen nopeaa ja pikaista elpymistä, se ei toteudu.

Xi on myös sanonut pitävänsä huolta siitä, ettei yksikään kiinalainen elä köyhyydessä, kun tämä vuosi päättyy. Uuden työttömyyden myötä köyhien määrän uskotaan kuitenkin lisääntyvän useilla miljoonilla.

Ensi vuonna Kiinassa juhlistetaan kommunistipuolueen perustamisen satavuotispäivää. Xi toivoo Kiinan kehittyneen silloin omien sanojensa mukaan ”kohtuullisen hyvinvoivaksi maaksi”, mutta tämänkin sanotaan nyt jäävän unelmaksi.

Ulkopoliittisesti Kiina on puolustuskannalla. Koronaviruskriisi on vahingoittanut Kiinan arvovaltaa sekä lännessä että useissa siihen yleensä myötämielisesti suhtautuvissa Aasian ja Afrikan maissa.

Monet naapureista katsovat kommunistipuolueen peitelleen totuutta, kun virus alkoi levitä joulu- ja tammikuussa. Kiina on nyt vastahakoisesti suostunut siihen, että Maailman terveysjärjestö WHO tekee asiasta selvityksen, mutta vasta kun virustilanne on hallinnassa kaikkialla.

Kiinan ja Yhdysvaltojen välit ovat kireät. Presidentti Donald Trump uhkaa vaatia valtavia korvauksia vahingoista, joita hän sanoo Kiinan aiheuttaneen. Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasota jatkunut jo yli kaksi vuotta. Tulitauoksi verrattavissa oleva vaihe on parhaillaan meneillään, mutta Trump aikoo pian kiristää Kiinan vastaisia toimia.

Presidentti Xi Jinpingilletilanne on kiusallinen. Hän on määrätietoisesti kohottanut Kiinan ulkopoliittista profiilia, mutta tämä on kostautumassa.