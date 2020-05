Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Ei sääntöjä rakkaudelle

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Normaaleja ihmisiä. Ohjaus Lenny Abrahamson ja Hettie MacDonald, 2020 Yle Areena pe 29.5./TV2 ti 2.6. klo 21.45

Connell ja Marianne asuvat Kokkolaa pienemmässä Sligossa, Irlannin pohjoisrannikolla. He käyvät samaa lukiota, mutta eivät ole juuri tekemisissä. Molemmat tulevat yksinhuoltajaperheistä.

Connellin äiti käy siivoamassa Mariannen äidillä, joka on asianajaja. Tyyni poika on jalkapallojoukkueen sankari. Tyttö on itsenäinen sielu, kärkäs ja kulmikas. Ja siksi epäsuosittu koulussa.

Molemmat ovat lahjakkaita. Marianne kannustaa poikaa opiskelemaan äidinkieltä samaan yliopistoon kanssaan, Dublinin Trinityyn. He rakastuvat. Sovinnaisuuden ja ryhmäpaineen vuoksi Connell ei halua, että suhde paljastuu. Nuoret keksivät säännöt rakkaudelle, niin kuin siinä Anna Puun laulussa.

12-osaisen sarjan ovat ohjanneet Lenny Abrahamson, joka sai Oscar-ehdokkuuden elokuvastaan Room (2018), sekä tv-sarjojen luottonainen Hettie MacDonald (Komisario Lewis, Hercule Poirot, Talo jalavan varjossa). Jälki on kauttaaltaan häkellyttävän hienoa ja pääpariin keskittynyttä. Tuoreet kasvot Daisy Edgar-Jones ja Paul Mescal luovat elävät hahmot Sligosta Dubliniin vaihtuvissa miljöissä. Pidättyvä kuvaus korostaa sisäisiä tuntoja ja julkilausumattoman intohimon kiihkoa.

Connellin äiti ihmettelee pojan käytöstä. Ripitys autossa jää tv-sarjojen aikakirjoihin ainakin sellaisena, miten näyttelijä Sarah Greene kohtauksen esittää:

”Eikö sinun olisi pitänyt pyytää Mariannea tanssiaisiin? Mikä järjestely tämä oikein on? Tyttö tulee meille, te sekstaatte, mutta hän ei saa kertoa, että teillä on suhde. Jutteletteko te edes koulussa? Oletko Mariannelle kiltti ystäviesi edessä? Panet häntä, mutta et tervehdi julkisella paikalla! Mitä sinä pelkäät? Mitä ihmisetkin ajattelisivat, jos tietäisivät, niinkö? Sinua saa hävetä!”

Sarja perustuu Sally Rooneyn suosittuun romaaniin. Kirjailija on osallistunut myös käsikirjoittamiseen. Normaaleja ihmisiä nähtiin BBC:llä ensi-illassa viime kuussa.