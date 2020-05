Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Sadun kirjoittamaton sääntö

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Oletteko huomanneet, että saduissa Tuhkimo-hahmo on aina se kuvankaunein ja fiksuin? Kirjoittamattoman sääntökirjan on oltava olemassa. Ehkä se on varmassa tallessa samassa kassakaapissa, missä säilytetään menestyksen kaavaa?

Yleensä Tuhkimon täytyy vain laskea hiuksensa ja laittaa vähän pakkelia poskiin, tai koulukiusatun pojan ottaa rillit pois sekä ruveta urheilulliseksi, jotta tarinaan saadaan onnellinen loppu.

Eihän se niin normaalisti mene. Mutta klisee on käytössä loistosarjassa Normaaleja ihmisiä. Tuhkimo-Marianne vaihtaa maisemaa sykkivään Dubliniin, ja on heti ihailtu boheemi.

Ehkä siinä se viisaus? Onni ei löydy itseään muuttamalla, vaan ystäviä ja ympäristöä vaihtamalla? Niin tai näin, mukavinta olisi jos jokainen saisi olla ihan omanlaisensa kenenkään syrjimättä, oli vaikka rillit tai tuhkaa naamalla.