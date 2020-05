Kokkolalainen Jouni Nikula on laulanut niin metallia kuin oopperaakin, mutta sooloartistina hän tekee tummaa pop-iskelmää – Joantonin juuri julkaistu Sudet-sinkku nousi suoraan Spotifyn soittolistalle

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Marraskuussa 2017 Jouni Nikula oli vähällä lopettaa musiikin tekemisen. Hän oli juuri ollut The Voice of Finland -ohjelman nauhoituksissa, ja keuhkoputkentulehdus oli pilannut esityksen.

– Pettymys oli ihan järkyttävä. Ajattelin, että miksi oikein teen tätä, että nyt luovutan, Nikula kuvaa.

The Voice of Finlandin piti olla lähtölaukaus soolouralle. Nikula on laulanut ja levyttänyt musiikkia 2000-luvun alusta saakka, mutta aina bändissä. Hänen entisiä yhtyeitään ovat mm. Requiem ja Isäntä Meidän. Nikula kuvaa eläneensä 20 vuotta metallikuplassa, jossa sallittua musiikkia oli vain metalli, progemetalli – sekä ooppera.

Nikula pelastautuikin kuplan aiheuttamalta ”henkiseltä kuolemalta” kymmenisen vuotta sitten alkamalla laajentaa genrevalikoimaansa. Hän alkoi opiskella klassista laulua ja teki useita rooleja Kokkolan oopperassa. Viihdemusiikkia Nikula lauloi mm. Guardia Nuevan solistina. Vaimonsa Ulla Nikulan kanssa hän perusti pop-duon nimeltä Suuri Juhla.

Koko ajan mielessä kyti kuitenkin unelma soolourasta. Ratkaisevan askelen hän oli ottanut juuri tuolloin, vuonna 2017, jolloin hän oli alkanut tehdä omia kappaleita.

TV-ohjelman nauhoituksista Kokkolan rautatieasemalle palatessa unelmasta ei ollut paljon jäljellä.

Pelastus oli kuitenkin Jakson Haines -kamarimusikaali, jossa Nikulalla oli päärooli. Treenit alkoivat pian Helsingistä palaamisen jälkeen, ja niiden jälkeen musiikin tekeminen tuntui taas mahdolliselta.

– Lauluhommissa hienointa on aina yhteisö. Jackson Hainesissakin oli monta hauskaa tyyppiä mukana, kuten Hannu Ilmolahti ja Olli Peltoniemi, Nikula muistelee.

Hän kuvaakin olleensa aina ”bändimies” eli tottunut tekemään musiikkia yhdessä muiden kanssa. Mutta bändeissäkin Nikula oli usein se, joka teki biisejä, kustansi sinkkuja ja otti yhteyksiä levy-yhtiöihin. Soolouran käynnistämisessä hän tarvitsi näitä molempia puolia.

Keväällä 2018 Nikulalla oli jo iso määrä kappaleita valmiina. Hän halusi kuitenkin teroittaa omaa musiikillista ilmaisuaan, oppia kunnolla laulun tekemisen prosessin ja jalostaa jokaisen biisin hienoksi. Niinpä hän otti yhteyttä mm. Jannika B:lle kappaleita tehneeseen kokkolalaiseen lauluntekijään Heidi Maria Paalaseen ja pyysi tätä kumppanikseen.

– Tykkään ytimekkäistä biiseistä, joissa on tunnistettava melodia. Moni Heidin biisi on tehnyt minuun vaikutuksen, Nikula sanoo.

Yhteistyökuvio osoittautui toimivaksi. Siinä Paalanen säveltää ja Nikula tekee tekstit.

Nikulan bändiaikoina levyt syntyivät suoraviivaisesti niin, että biisiaihiota työstettiin ensin bänditreeneissä ja sitten se soitettiin studiossa nauhalle. Sooloartistina hän tarvitsi kappaleen musiikilliseen toteutukseen tuottajan.

– Voin kyllä tehdä biisejä, mutta en osaa itse viedä kappaletta loppuun saakka, Nikula selittää.

Tuottajan löytäminen oli pitkä ja vaikea prosessi, joka ratkesi vasta kun Nikula sai apua aiemmin Kokkolassa toimineelta musiikkituottaja Jonas Olssonilta. Hänen kauttaan löytyvät Topi Kilpinen ja Virpi Eroma. Eroma huolehtii lauluista, Kilpinen muusta musiikista.

Kun soolouraa rakennetaan ulkopuolisten tekijöiden kanssa, artistin täytyy olla selvillä siitä, mihin suuntaan haluaa mennä. Prosessin aikana Nikulalle on selvinnyt oikea polku.

– Tummaa, vähän mystistä, huuruista, mutta raikasta, ja ehdottomasti modernia. Genre ilmeisesti on pop-iskelmä, mutta siinä ei saa olla sokeria, hän määrittelee.

Nikulaa kiehtovat tunnelmat ja tietty elokuvallisuus.

Artistinimeksi hän valitsi etunimestään ja toisesta nimestään muodostuvan Joantonin. Se helpottaa erottumista sekä toimittajan työstä että muista esiintymisistä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Viime perjantaina suoratoistopalveluihin ilmestyi Joantonin ensimmäinen biisi Sudet. Se sai alkunsa vuosi sitten huhtikuussa. Paalasen soittaessa pianoa Nikula hyräili melodiaa ja hänen mieleensä tuli lause ”ne ei meitä saa”. Sanoitus kasvoi siitä.

– Aloin miettiä sitä, minkälaista olisi elää niin, että toiset koko ajan tuomitsevat omia valintoja. Sudet ovat ihmisiä, jotka vainoavat vähemmistöjä, heikommassa asemassa olevia, Nikula kertoo.

Edellisenä vuonna hän oli ollut esiintymässä Kokkola Pride -tapahtumassa, ja laulun sanoitus liittyi tapahtuman aikaiseen keskusteluun.

15 vuotta sitten biisejä julkaistiin painamalla cd-levy ja markkinoitiin lähettämällä niitä musiikkitoimittajille. Nyt artistin täytyy osata julkaista kappaleensa suoratoistopalveluissa ja pitää ääntä sosiaalisessa mediassa. Silti tarjontaa on niin paljon, että kukaan ei välttämättä huomaa uutta tekijää. Siksi Sudet-kappaleen nousu Spotifyn Iskelmä kuuluu kaikille -soittolistalle oli Nikulalle erittäin merkittävää.

Sudet-kappaleen synty oli Nikulalle helpotus myös sen vuoksi, että nyt oma linja on selvillä, eikä sitä tarvitse enää etsiä. Prosessi oli pitkä, mutta sen kiemuroista syntyi myös aivan uusia kuvioita.

– Soolourani ohella olen alkanut kirjoittaa sanoituksia myös muille artisteille. Se oli unelmani, mutta en tiennyt, miten sinne pääsisi, Nikula kertoo.

Polku aukesi Seinäjoen Rytmi-instituutin järjestämän musiikintekijäkoulutuksen kautta. Sieltä Nikula on saanut työkaluja ja luonut verkostoja musiikkialalle.

Niistä lienee hyötyä myös Joantonille.