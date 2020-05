Presidentti Niinistön mielestä Euroopan vaikutusvalta voi yhä heiketä – haluaa, että euromaat vastaavat omista veloistaan – "Kunkin jäsenmaan talousryhti paranisi"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi mediatapaamisessa Euroopassa koronakriisin vuoksi kasvavia talousvastuita. Presidentin mielestä nyt pitäisi ottaa keskusteluun se, että palataan alkuperäiseen euroalueen sopimukseen, no bail out-säännöksineen. Tämä tarkoittaisi sitä, että kukin jäsenmaa vastaa omista veloistaan.

– Samalla korostuisi kunkin jäsenmaan talousryhti, Niinistö sanoi.

Keskustelu yhteisvastuullisuudesta on ajankohtainen, sillä Saksa ja Ranska ehdottivat maanantaina 500 miljardin euron määräaikaista elvytysrahastoa, jonka vakuutena olisi EU:n budjetti ja sitä kautta jäsenmaiden rahoitusosuudet.

Niinistö totesi Euroopan unionin jääneen tärkeissä pöydissä sivurooliin ja arvioi vaikutusvallan heikkenemisen myös jatkuvan, ellei unioni selviydy sisäisistä paineista talouskysymysten ja rajakysymysten osalta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi torstaina, että maa vetäytyy Open Skies -sopimuksesta. Yhdysvaltain vetäytyminen Open Skies -sopimuksesta tarkoittaa presidentin mielestä sitä, että maan pyrkimyksenä on päästä tällä tavoin laajempiin sopimuspöytiin. Kehitys ei Niinistön mukaan ole hyvä.

– Suomessa on painotettu aseistariisunnan merkitystä ja toivotaan siinä edettävän. Open Skies on ollut eräs toinen toisensa vakuuttamisen tapa, on oltu avoimia esimerkiksi harjoitustoiminnan aikana.

Open Skies -sopimus on mahdollistanut maiden tarkkailulennot toistensa ilmatilassa.

Niinistö otti alkupuheenvuorossaan esille keskuspankkien roolin. Hänen mielestään rahan luomiseen tyhjästä voi sisältyä monia vaarallisia kysymysmerkkejä.

– Moni on harhauttanut ajattelemaan, että olemme näennäisesti helpossa tilanteessa, rahaa on saatavilla, mutta mitä rahan takeena on, Niinistö kyseli.

Keskuspankit nauttivat itsenäisyyden suojaa, joten niiden toimintaan ei ole mahdollisuutta puuttua. Keskuspankit kuitenkin voivat ottaa huomioon mahdolliset riskitekijät.

– Jokaiselle on itsestään selvää, että pelkästään luomalla rahaa ei hyvinvointia ylläpidetä. Se on kaikki kiinni siitä, että teemme töitä ja tuotamme ja vastaamme huutoomme. Velkaantuminen otettava tosissaan, ei siitä selvitä rahaa painamalla.

Niinistö totesi tilaisuuden aluksi, että tilanne koronan osalta vaikuttaa monissa Euroopan maissa hyvin lohduttavalta.

– Tukahduttaminen on lähes saavutettu monissa maissa. Suomessakin kaikki lukumme ovat olleet alenevaan suuntaan. Siitä huolimatta joudumme pitämään mielessä, että meidän naapurimaissa, Ruotsissa, Venäjällä kuin muuallakin maailmalla tauti leviää.

Suomen ja Ruotsin erilaisen koronavirustilanteen ei pitäisi presidentin mielestä vaikuttaa maiden suhteisiin.

– Meidän kaikkien täytyy ymmärtää, että kaikki riskitekijät on syytä minimoida. Meillä nyt sattuu olemaan tilanne se, että molemmissa naapurimaissa, Ruotsissa ja Venäjällä tartuntatilastot näyttävät eri riskiä kuin mitä meidän omat tilastomme kertovat. Uskon, että ajattelu ymmärretään lahden molemmin puolin.

Koronavirukseen kehitteillä olevien rokotteiden osalta Niinistö uskoi päästävän eteenpäin, ehkä jopa nopeammin kuin uskotaan. Liikkeellä ovat joka tapauksessa maailman parhaat voimat.

Niinistön mielestä Suomen linja luopua pikku hiljaa koronakriisin aiheuttamista rajoituksista vastaa kohtuullisen hyvin vaatimuksia, joita yhteiskunnan toimiminen asettaa, ja niitä vaatimuksia, joita taudin ehkäiseminen asettaa.

Niinistö huomautti, että Suomen rajoitukset eivät kovimpia. Presidentin mukaan on selvää, että rajoituksia ei voida loputtomiin pitää yllä.

Paljon puhuttaneita, yli 70-vuotiaita koskevia suosituksia on presidentin mukaan hämmentävän hyvin noudatettu.

– Tärkeintä sairauden torjumisessa on ihmisten oma käyttäytyminen.

Niinistö sanoi, että hän on omassa elämässään jo aiemminkin tehtävänsä vuoksi tottunut rajoituksiin. Paljon asioita hoituu etätyötä tehden.