Tiina Isotaluksen ja Raimo Hentelän mielipide: Rannat kuuluvat kaikille

Toukokuun kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen esityksen rakennusjärjestyksen päivittämisestä. Aiheesta käytiin värikästä keskustelua rantarakentamisen osalta ja valtuuston enemmistö palkitsi rantojen omistajat hulppeilla korotuksilla rakennusoikeuteen niillä alueilla, joilla rakentamista ohjaa rakennusjärjestys.

Keskustelussa rakennusoikeuden korottamista jopa 40 prosentilla nykytilanteesta perusteltiin muun muassa ihmisten varallisuuden kasvulla sekä "siirtymisellä tälle vuosituhannelle". Rantarakentamisessa Kokkola sallii tulevaisuudessa jopa yli 200 m2:n rakentamisen siitäkin huolimatta, että kaupunkiympäristöjohtaja jätti asiaan rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelyssä eriävän mielipiteen ja sekä valmistellut viranhaltijakunta että lautakunnan puheenjohtaja kertoivat valtuustossa korotuksen ongelmallisuudesta muun muassa kuntalaisten yhdenvertaisuuden, ympäristöarvojen ja luvituksen näkökulmista.

Meidät allekirjoittaneet äänestyspäätöksen lopputulos pani miettimään. Nostetaan esimerkiksi muun muassa Espoon kaupungin toiminta ranta-alueiden käytön osalta. Rannoista suuri osa on tehty kaikkien espoolaisten virkistyskohteiksi. Muun muassa Suomenlahden rannalla kulkee pitkä ja kaunis rantaraitti, jossa on siellä täällä viihtyisiä kahviloita ja paikkoja virkistymiseen. Siihen ei jättihuviloita rakenneta. Saaristossa maksimikoko on 80 m2, muun muassa Nuuksiossa vielä pienempi.

Siis tulo tälle vuosituhannelle on espoolaisten viihtymisen parantaminen, ei ökyrakentaminen. Ja viihtyisähän Espoo on! Ja vetovoimainen.

Häiritsevältä tuntuu se kokkolalainen kehitys, että täällä rannat pyhitetään yhä enemmän pienen piirin käyttöön. Se vaikeuttaa viihtyisän merikaupungin rakentamista. Se vähentää suuren enemmistön mahdollisuuksia nauttia rannikon luonnosta ja veden läheisyydestä.

Valtuuston päätös pahentaa rantojen ”rumentamista” ja sulkemista. Olemmeko todella niin köyhiä ja huonon vetovoiman omaavia, että meidän on myytävä järkevä rantojen käyttö? Onko Kokkola sellainen merenrantakaupunki, jossa rannoista saavat nauttia vain ne, joilla on "varallisuutta ja mahdollisuuksia", kuten valtuustossa kuultiin?

Toivomme, että kaupunki nostaa rantansa vetovoimaa ja viihtyisyyttä tukevaksi tekijäksi. Kokkolan merellistä profiilia tulee kehittää niin, että useammilla on mahdollisuus nauttia merestä ja rannikon luonnosta.

Tiina Isotalus, kaupunginvaltuuston pj

Raimo Hentelä, kaupunginhallituksen jäsen

Kokkolan sosialidemokraatit