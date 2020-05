Koko viikko konsertteja – Keski-Pohjanmaan konservatorion opinnäytekonsertteja voi seurata Youtubessa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan konservatorion ammattiopiskelijoiden opinnäytekonsertit järjestetään toukokuun viimeisellä viikolla 25.5.-29.5. Konsertit esitetään konservatorion salista ja vallitsevan poikkeustilan vuoksi ne järjestetään live stream -muodossa. Konsertit ovat kuultavissa ja nähtävissä konservatorion Youtube-kanavalla.

Konserttiviikon alku on omistettu klassiselle musiikille. Eensimmäinen konsertti on maanantaina 25.5. kello 18. Maisa Taipaleen konsertissa kuullaan romantiikan ajan piano-, lied- ja kamarimusiikkia.

Samana iltana kello 20 on vuorossa viulisti Jenni Huhmarsalo, jonka "Kesän kuiske" -konsertissa kuullaan virtuoottisia ja melankolissävytteisiä viulukappaleita. Mukana on mm. Felix Mendelssohnin viulukonserton ensimmäinen osa.

Tiistaina 26.5. kello 18 esiintyy fagotisti Laura Kujala. Hän järjestää iltamamuotoisen konsertin, jossa fagottia kuullaan eri aikakausien kamarimusiikissa.

Tiistaina kello 20 Kevättunnelmia-konsertissa huilisti Katri Lahti esittää klassista huilumusiikkia barokista 1900-luvulle saakka.

Keskiviikkona 27.5 siirrytään pop/jazz-puolen konsertteihin. Kello 19 on sähkökitaristi Timo Luostarin konsertti, jossa esitetään eri tyylisuuntien musiikkia.

Torstaina 28.5 kello 18 pop/jazz-laulaja Olli Tervolan "Kaikki kuudesta pahasta” -konsertissa esitetään Apulanta-yhtyeen tuotantoa.

Kello 20 on vuorossa Eemeli Mikkolan ja Benjamin Vähähyypän “Cosmic Vibrations” -konsertti, jossa esitetään Jamiroquai-yhtyeen musiikkia. Mikkolan ja Vähäyypän instrumentit ovat rummut ja basso.

Perjantaina 29.5 kello 18 laulaja Jenny Skog coveroi Alanis Morrisettea “Jagged Little Pill” -konsertissa.

Viikon päättää laulaja Fanny Koivisto, jonka kello 20 alkavassa “Kevättä ilmassa” -konsertissa kuullaan tuoretta kotimaista musiikkia.

Osa opiskelijoista ei järjestä konserttia vaan julkaisee itse tekemänsä äänitteen niin CD- kuin digitaalisessakin muodossa.

Anni Kaakisen opinnäytetyö on artistinimellä ELNA julkaistu EP Äiti Maa. ELNA:n musiikki on suomenkielistä pop/rock/folk-henkistä tunnelmointia höystettynä vahvoilla melodioilla ja samaistuttavilla aiheilla. EP on julkaistu 18.5.

Elle Rautiaisen artistinimi on ELLE ja EP:n nimi Wild Tiger. Sen musiikin kuvataan hiipivän bossanovasta, maalailevien kitaroiden kautta indiepoppiin. Ellen livestream-keikka on kuultavissa konservatorion Youtuben-kanavalla 1.6 kello 11.

Suvi Ahlberg tekee indie-poppia nimellä Sharyn Hope. Hän julkaisee toukokuussa Bluff Myself- nimisen EP:n, joka kertoo artistin taustasta ja lapsuudesta. Levynjulkaisukonserttia voi seurata livestremina konservatorion Youtube-kanavalta 1.6 kello 14 alkaen.

EP:n säveltämiään funk-tyylisiä kappaleita julkaisee myös Joni Salo.