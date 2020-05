Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koronarajoitusten alueellista purkamista kannattaa pohtia

Kun perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi ravintoloiden rajatusta avaamisesta alkuviikosta, hän otti kantaa myös koronarajoitusten alueelliseen purkamiseen. Kiurun mukaan harkinta rajoitusten alueellisesta purkamisesta jatkuu, ja on mahdollista, että alueellisia purkutoimia tehdään myöhemmin. Samalla Kiuru varoitti viruksen luonteesta: Se ryöpsähtää esiin salakavalasti ja nopeasti, minkä vuoksi alueellisia toimia pitää harkita tarkkaan.

Varovaisuutta korostaessaan Kiuru oli oikeassa. Vaikka Soiten toimialueella uusia todettuja koronatartuntoja ei ole ollut pitkään aikaan, Keskipohjanmaan levikkialueella ei ole voitu välttyä uusilta tartunnoilta. Selänteen peruspalvelukuntayhtymän mukaan sen toimialueella on todettu muutama tartunta. Korona on siis yllättävä ja se saattaa iskeä juuri silloin kun sitä vähiten odottaa. Silti muun muassa kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon perjantaina (Ylen Radiouutiset 22.5.) antama tuki ja suoranainen vaade rajoitusten alueelliselle purulle on merkittävä. Vakavaa harkintaa kannattaa hallituksen lisäksi myös ainakin kokoomus oppositiosta.

Kovin uusi ajatus koronaviruksen aiheuttaminen rajoitusten purusta alueellisesti porrastaen ei ole. Rajoitusten alueellisia eroja pohti jo keskustan kansanedustaja Markus Lohi Ylen Ra­dio Suo­men Ro­va­nie­men lä­he­tyk­ses­sä 21. huhtikuuta. Hänen mukaansa eduskunnan pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kunta oli jo tuolloin asiaa pohtinut ja lausunut, että ra­joi­tus­toi­mis­ta voidaan luo­pua alu­eel­lisesti porrastaen ja että se on jopa suotavaa. Lohi on itse pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan jä­sen ja hänen mukaansa valiokunta perusteli kantaansa epidemian hyvin erilaisella esiintyvyydellä eli ilmaantuvuudella eri alueilla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Rajoitusten alueellista purkua pohtiessaan hallitus kuuntelee varmasti herkällä korvalla THL:n ja sosiaali-ja terveysministeriön asiantuntijoita. Jos ja kun rajoitusten lisähöllennyksistä päätetään, toivoa sopii, että hallitus linjaa täsmällisesti ja selkeästi, ovatko uudet normit suosituksia vai määräyksiä. Rajoitusten purkua alueellisesti porrastaen kannattaa pohtia. On luultavaa, että varovaisuusperiaatteen mukaan ohjeet ovat suosituksia eli ne voidaan ottaa käyttöön, jos valtiovalta vihreää vilkuttaa. Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat ohjeet tulevat aluehallintoviranomaisilta, jotka ovat valtion alueellisia viranomaisia.