E-urheilun kotimainen kärki saapuu SM-finaaliturnaukseen Kokkolaan joulukuussa – Kilpailutuksen voittaneen Urbanlan ry:n puheenjohtaja Kristian Polso: "On ihan mahtava fiilis"

Joulukuun lopulla Kokkolassa Kampushallissa järjestettävä Urbanlan Winter -e-urheilutapahtuma saa muhkean täytteen peliviikonloppuun.

Suomen Elektronisen Urheilun Liitto (SEUL) on myöntänyt Urbanlan ry:lle oikeuden toimia eSM-operaattorina. Sitä myötä League of Legends -taisteluareenamoninpelin SM-finaaliturnaus järjestetään Urbanlan Winter -tapahtuman yhteydessä.

– On ihan mahtava fiilis. Pääsemme kisaamaan Suomen tasolla. On mahtava juttu, että sellaista tulee Kokkolaan, Urbanlan ry:n puheenjohtaja Kristian Polso hehkuttaa.

Liitto järjestää vuosittain avoimen kilpailutuksen eSM-operaattorioikeuksista. Urbanlan osallistui Polson laskujen mukaan kolmatta tai neljättä kertaa kilpailutukseen ja voitti sen ensimmäistä kertaa. Noin vain järjestäjän paikka ei siis heltiä.

– Liitolla on tarkat kriteerit, mitä turnauksen pitää sisältää. Katsojille pitää olla livestriimi. Jos tapahtuma pelataan niin sanotusti offlinessa eli ei olla netissä, pitää olla tietynkokoinen katsomo. Palkintopotti on myös iso juttu, Polso valistaa.

League Of Legendsin kovimmat suomalaistiimit iskevät yhteen 27.–30. joulukuuta Kokkolassa. Finaalitapahtumaa edeltävät pelit pelataan verkossa marraskuussa. Niiden perusteella selviää, ketkä esittelevät sorminäppäryyttään Kokkolassa.

– Finaalin joukkuemäärää en pysty vahvistamaan. Arviolta noin kymmenen tiimiä on finaalissa. Liitolla on minimiraja, ja meidän pitää kutsua edellisen vuoden top 3 finaaliin.

Tieto järjestämisoikeudesta tuli huhtikuussa. Tapahtumaan on seitsemän kuukautta aikaa, mutta järjestelyt laitetaan kovaa kyytiä vireille. Kesän aikana muun muassa laaditaan aikataulusuunnitelmia, miten online-pelit pelataan.

Koronavirustilanne rajoituksineen voi vaikuttaa kisojen järjestämiseen, mikä on jo huomioitu järjestelyissä.

– Turvavälit pitää miettiä tapahtumassa, jos silloin on vielä sellaisia rajoituksia. Toinen asia, jota on mietitty, on tapahtuman maksimikoko. Jos 500 hengen yläraja on voimassa, se rajoittaa katsojamääriä. Kampushalliin mahtuisi enemmän kuin 500, Polso niputtaa.