Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Savukala kruunasi mökkireissun – "Sjölyckan" toteutuu vuosi toisensa jälkeen Saimaalla

Se tunne, kun on ensimmäistä kertaa keväällä omalla mökillä, rakkaan maiseman äärellä. Äitienpäiväviikonloppuna saatiin nauttia tästä kohtaamisesta. Tänä vuonna epäilin, että pääseekö sinne enää ikinä. Miten koronarajoitukset vaikuttaisivat matkustamiseen, mökkeilyyn ja normaaliin elämään.

Tulkitsin pääministeri Sanna Marinin (sd.) sanomaa siten, että mökille voi mennä, kunhan pysyy tolkuissaan eikä varta vasten kulje ihmisjoukoissa tai päädy tapaturman kautta sairaalaan. Sitä en tiedä, miten mökkitapaturmia voisi estää tavallista enemmän ja oletan, että Savonlinnan keskussairaalan (Sosterin) päivystyksen ovet olisivat tarvittaessa avautuneet. Mökkiläisenä maksan myös vaatimattomia veroja oopperakaupunkiin, joka tänä vuonna joutuu jättämään Verdit väliin. Jokaisella seudulla on omat elinkeinokurjuutensa, joiden paikkaaminen on jopa mahdotonta.

Omistamme luultavasti oman asuinalueemme pienimmän veneen, mutta ylpeänä mies puhdisti ja huolsi ajopeliä ennen kuin vene oli matkakunnossa Keski-Pohjanmaalta Kokkolasta Saimaalle. Traileri perässä körryyteltiin rajoitusten mukaan seitsemisen tuntia autolla, sitten vene vesille ja nokka kohti mökkisaarta pitkin Suomen suurinta ja Euroopan neljänneksi suurinta järveä.

Perillä savokarjalaiseen vieraanvaraisuuteen saattoi tälläkin kertaa luottaa. Veli vaimoineen oli savustanut kalat valmiiksi, että lännestä tulleilla oli varmasti iltapalaa pitkän matkan jälkeen. Muuten kylmälaukut oli ostettu täyteen ruokaa Kokkolasta, koska oli tarkoitus pysytellä poissa mökkipaikkakunnan kaupoista ja riennoista.

Ja se tunne, kun keväällä ensimmäisen kerran ajaa oman mökin laituriin, on sanoinkuvaamattoman hieno. Kaikki on rauhallista, linnut laulavat, lehtiä ei vielä näy puissa, mutta kevään aistii viileyden takaa.

Jokainen Saimaan nähnyt tietää, miten kirkasta vesi on. Naapurisaaren asukkaalle huiskutetaan ohi ajaessa. Naapurin Matti on tehnyt kevätmuuton vappuna. Joutsenpari on saapunut paikalle. Saimaannorppa antaa odottaa itseään, mutta jälleen eletään toivossa.

Valoisana lauantai-iltana olivat perinteet kunniassaan. Patjat kannettiin ulos aurinkoon, mökki tuuletettiin läpivedolla ja takkaan laitettiin varovainen tuli. 50-luvulla rakennetulla mökillä ei voi olla ajattelematta omia vanhempia, jotka nuorina ja toiveikkaina rakensivat ihanan kesäpaikan, jossa onneksi seuraavatkin sukupolvet viihtyvät lomailemassa, suppailemassa ja grillaamassa. Mökillä olemista ovat aina nauttineet lapset ja koirat. Oma isä lakkasi tekemästä polttopuita viitisen vuotta sitten noin 90-vuotiaana, mutta nytkin häntä kiinnostaa Elisenvaaraksi kutsutun polttopuukatoksen tilanne.

Mökkeilyssä ei luultavasti ole mitään järkeä. On aika työlästä kuskata kamppeita toiselle puolelle Suomea ja takaisin, siivota, haravoida, maalata ja kunnostaa. Mökillä on aina töitä, jos ei ole niin rikas tai laiska, että pystyy ulkoistamaan kaikki rasittavat työt. Lepohetkinäkin täytyy suorastaan hillitä itsensä, ettei ala kirjoittaa listaa tekemättömistä töistä.

Ruotsalainen komedia Sjölyckan kuvaa monen sukupolven elämää saaressa hauskasti. Edes unelmahuvilalla ei voi välttyä kiistoista siitä, kuka leikkaa nurmikon tai pitäisikö varasto siivota.

Viime kesänä sain toteutettua haaveeni. Mökillä pelkästään laiskottelin ja lomailin. Tänä vuonna olen selvästi palannut normaalitilaan. Viiden päivän kesäloma meni talteen pihatöissä. Lepoa voi olla se, että tekee jotakin näkyvää omin käsin. Vaatii vähän pidemmän loman kuin viisi päivää, että nykyihminen malttaa istua paikoillaan isoäidinneliöitä virkaten ainoana äänenä veden liplatus ja linnunlaulu.

Muuten. Mökkikaupungissani Savonlinnassa ja kotikaupungissani Kokkolassa on molemmissa keskusteltu voimakkaasti lentoliikenteen tärkeydestä. Ainakin toistaiseksi ratkaisut ovat olleet erilaiset. Molemmissa kaupungeissa lentoliikenne ja elinkeinoelämä kulkevat käsi kädessä. Toisessa kaupungissa matkailu tuo äärimmäisen merkittävät tulot. Toisessa vientiyritykset ja liike-elämä yleensäkin edellyttää toimivia lentoyhteyksiä. Kummassakaan ei ole unohdettu luontoarvoja.