Tutkija: Ruotsissa koronasta kerrotaan rehellisemmin kuin Suomessa – Meillä epävarmuudesta ollaan hiljaa, jotta auktoriteetti säilyisi

Kun kansakunta elää poikkeustilassa, ei ole yhdentekevää, miten valtionjohto asiat esittää.

Sanoilla on aina valtaa, mutta se kasvaa erityisesti koronakriisin kaltaisessa tilanteessa, kun kansalaisilta odotetaan omatoimista ohjeiden noudattamista ja toisaalta hyväksyntää yksilönvapauksien rajoittamiselle.

Myös kansalaiset asettavat odotuksia valtiojohdolle, eikä sitä voi jättää huomioimatta. Tässäkin sanavalinnoilla on suuri merkitys.

– Ruotsissa koronasta kerrotaan rehellisemmin kuin Suomessa, arvioi muun muassa lainsäädännön kieltä tutkinut apurahatutkija Heli I. Koskinen.

Hän tekee parhaillaan Lapin yliopiston johtamisen oppiaineen yliopistonlehtori Rauno Ruskon kanssa tutkimusta, jossa vertaillaan koronaohjeistuksessa ja siihen liittyvässä keskustelussa käytettyä kieltä naapurimaiden välillä.

Tutkimus on vasta alkuvaiheessa, mutta alustavia käsityksiä eroista tutkijoilla jo on.

Koronavirukseen, sen aiheuttamaan tautiin ja erilaisten hillintätoimien vaikutuksiin liittyy valtava määrä tuntemattomia tekijöitä. Koskinen katsoo, että Ruotsissa tieto ja varsinkin tietämisen taso esitetään Suomea rehellisemmin.

Hän nostaa yhdeksi tyyppiesimerkiksi Karoliinisen instituutin mikrobiologian professori Jan Albertin lausunnon ruotsalaismediassa.

– Totuus on, että ei kukaan, ei kukaan Ruotsissa eikä missään muuallakaan tiedä, mikä on paras strategia, hän totesi Expressen-lehdessä huhtikuussa.

Koskisen mukaan Suomessa valitut linjaukset esitetään mieluummin ainoina oikeina ja ikään kuin faktana.

Tutkijan mukaan kyse voi pohjimmiltaan olla jonkinlaisesta kulttuurierosta: suomalainen on ehkä mieluummin hiljaa kuin osoittaa tietämättömyytensä tai epävarmuutensa. Siksi asioita esitetään mieluusti faktoina sen enempää selittämättä.

– Kansalaisille uskotaan riittävän, kun sanotaan asioiden olevan jollain tavalla. Ei haluta hermostuttaa ihmisiä sillä, etteivät ne viisaammatkaan aina tiedä, Koskinen miettii.

Hän arvelee, että kyse on pitkälti uskottavuuden säilyttämisestä.

– Halutaan pitää auktoriteetti, jotta ihmiset toimisivat suositellulla tavalla.

Viranomaisyhteistyötä koskevassa aiemmassa tutkimuksessa on käynyt Koskisen mukaan ilmi, että hiljaa oleminen on suomalaisille viranomaisille tyypillistä myös silloin, kun he työskentelevät keskenään.

Saman viestintätavan ilmenemismuoto on myös se, että vaikka esimerkiksi tiedotustilaisuudessa puhuu ministeri tai viranomainen, varsinainen asia kerrotaan usein passiivissa eli ilman aktiivista subjektia. Kansalaisille suositellaan, jotkut velvoitetaan tai liikennettä rajoitetaan.

– Ruotsissa asiaa lievennetään antamalla neuvonantajalle heti kasvot, Koskinen sanoo.

Hän korostaa sanaa "heti".

Suomessa viestinnän kasvoina toimivat varsinkin epidemian alkuvaiheessa enintään poliitikot, käytännössä ministerit. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen tuli suurelle yleisölle tutuksi vasta myöhemmin.

Ruotsissa koronakriisiin ovat yhdistyneet alusta saakka ja erityisen vahvasti valtionepidemiologi Anders Tegnellin kasvot.

– Tämäkin kriisi on mitä suurimmassa määrässä poliittinen, ei vain kansanterveydellinen, Koskinen huomauttaa.

Koskinen ja Rusko keräävät tutkimusaineistonsa lehdistöstä, ei esimerkiksi virallisista hallitusten tai terveysviranomaisten teksteistä.

Lähtökohtana ovat viralliset määräykset, mutta mediaa analysoimalla mukaan tulee useampia ja siksi syvempiä ulottuvuuksia avaavia tasoja.

Rauno Rusko sanoo, että yhteiskuntatieteilijänä häntä kiinnostaa rajoitusten ohella juuri niiden ympärille muodostuva asenneilmasto.

– Miten hallituksen toimet näyttäytyvät Suomessa ja Ruotsissa lehdistössä ja yleisön keskuudessa sekä myös se, miten Suomen toimia arvioidaan Ruotsissa ja päinvastoin, hän listaa.

– Tärkeää on se, millainen ymmärrys hallituksen toimista ja viestinnästä rakentuu kummassakin yhteiskunnassa.

Rusko huomauttaa lisäksi, että esimerkiksi Suomessa monet määräysten ja ohjeiden tulkinnat ovat itse asiassa muodostuneet hallituksen tiedotustilaisuuksissa. Tekstin lisäsi viestiin ovat vaikuttaneet esimerkiksi äänenpainot.

Koskinen sanoo, että maallikkona jokaisen kannattaa pysähtyä ajattelemaan, mitä eri ilmaisut itse asiassa tarkoittavat.

– Kuinka lauseen merkitys muuttuu, jos joku osa siitä muutetaan?

Yksittäistenkin sanojen valinta ja käyttö on hyvin merkityksellistä. Tutkimuksensa aikana Koskinen ja Rusko keskittyvät erityisesti verbeihin.

– Mikä ero on sanoilla velvoittaa, määrätä ja suositella? Koskinen mainitsee esimerkkinä.

Elävä ääriesimerkki on Suomen rajaliikenne ja kiista siitä, onko kulku esimerkiksi Ruotsiin yksiselitteisesti ollut kielletty vai onko kyseessä suositus.

Ristiriitoja on aiheuttanut myös sana karanteeni. Virallisella tasolla se tarkoittaa viranomaismääräykseen perustuvaa tilannetta: siinä ihminen asetetaan valvottuun paikkaan, josta hänen on mahdoton poistua ympärivuorokautisen valvonnan ohi.

Koronakriisin aikana teksteissä ja puheissa karanteeniin ovat kuitenkin sekoittuneet esimerkiksi kotikaranteeni ja karanteenin kaltaiset olosuhteet ilman niiden määrittelyä.

Esimerkiksi maaliskuussa hallitus ilmoitti, että "yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan." Koskinen huomauttaa, että virkkeessä on jo sisäinen ristiriita.

Lopputulos on ollut vähintään epäselvä erityisesti velvoitteen ja vapaaehtoisuuden välillä, minkä myös hallitus on sittemmin myöntänyt.

Asetelma on nyt juridiikan ja viranomaiskielen tutkijoille erityinen.

– Poikkeustilanne on tietysti tarjonnut loistavan ja harvinaislaatuisen tilanteen vertailulle. Tällaisia ei historiassa ole kovin paljon, kuten ei tällaista tosielämän tapahtumien kielen tutkimustakaan, Koskinen sanoo.

– Vertailu kertoo jotakin myös maiden välisistä yhteiskunnallisista eroista kriisitilanteessa, Rusko lisää.

Tutkimuksessa yritetään avata erityisesti sitä, millainen viranomaisten ja kansalaisten välinen suhde on Suomessa ja Ruotsissa. Koskinen painottaa, että viranomais-kansalais-suhde on kuitenkin monimutkainen eikä sen vuoksi aukea pelkästään kielikuvia tutkimalla.

Koskinen muistuttaa, että Pohjoismailla on pitkälti yhteiset arvot, yhteinen kulttuuri ja historia.

– Pohjoismailla ollut pitkään tavoitteena voimakas integroituminen. Puhutaan jopa pohjoismaisesta oikeuskulttuurista, jota esimerkiksi Pohjoismaiden ministerineuvosto on pyrkinyt vahvistamaan, hän sanoo.

Erityisesti tästä syystä tutkija pitää mielenkiintoisena, että Ruotsi on lähtenyt koronakriisissä omalle linjalleen sekä itse toimenpiteissä että niistä viestimisessä.

Mistä tämä johtuu - siihen tutkijoilla ei ainakaan vielä ole vastausta eikä edes hypoteesia. Todellisuus ei kuitenkaan näytä olevan yhtä integroitunut kuin virallisissa raporteissa ja juhlapuheissa annetaan ymmärtää.

Toisaalta hallituksen ja viranomaisten toiminta sekä ohjeistus perustuvat lakiin ja sen tulkintaan. Tässäkin on eroja.

– Ruotsalaisessa tartuntatautilaissa on havaittavissa, että siellä korostetaan enemmän yksilön oikeutta saada selkeät toimintaohjeet.