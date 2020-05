Maastossa levinnyt tuli poltti rakennuksen metsäpalstalla Alavieskassa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen sunnuntai on ollut maastopalokiireiden täyttämä. Alkuillasta viiden aikaan tuli karkasi maastoon Alavieskassa Haapaperäntien varrella, noin kolme kilometriä Alavieskan keskustasta Kalajoen suuntaan.

Metsäpalstalla olleen 2x5 metriä kokoisen mökki-varastorakennuksen pihassa oli pidetty tulta ja tuli levisi maastoon sekä poltti koko rakennuksen.

– Maastoa – heinikkoa ja risukkoa, paloi 50x50 metriä kokoiselta alueelta. Isommilta vahingoilta vältyttiin, myöskään henkilövahinkoja ei aiheutunut, päivystävä palomestari Tapani Lehtelä kertoo.

Pelastuslaitos sai palon kohtuullisen nopeasti hallintaan, vaikka sammutusletkuja piti ensin vetää noin sadan metrin matkalle. Kohteessa oli kaksi sammutusautoa ja kaksi säiliöautoa.

Rakennuksen omistaja oli paikalla palon syttyessä ja teki ilmoituksen hätäkeskukseen.

Päivystävä palomestari muistuttaa, että maasto on nyt erittäin kuivaa ja tupakan tumppikin saattaa riittää sytyttämään maastopalon.

– Kulopaloissa on ikävintä, kun nopeasti etenevä tuli polttaa rakennuksiakin.

Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa ja Keski-Pohjanmaalla on voimassa ruohikkopalovaaran varoitus, joka on muuttumassa Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan keskiviikkona metsäpalovaroitukseksi. Avotulen teko on nyt kiellettyä.

– Toiveissa olisi, että avotulentekokieltoa noudatettaisiin. Se ei ole vain pelkkä hokema, päivystävä palomestari vetoaa kansalaisiin.

Aiemmin päivällä tuli oli irti Haapajärvellä sekä Keski-Pohjanmaan puolella Kannuksessa ja Perhossa.