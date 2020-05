Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koronakriisin jälkeistä elämää etsittiin Kultaranta-keskustelussa – Se tiedetään, että elämästä ei tule ihan samanlaista kuin ennen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön isännöimät Kultaranta-keskustelut ovat tulleet vuodesta 2013 lähtien tutuiksi. Joka vuosi keskusteluihin tuntuu löytyvän luonnostaan ajankohtaisia aiheita, kuten Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, demokratian tila, Venäjän kehitys.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö itse kuvaili Kultaranta-keskustelujen sisältöjä sanomalla, että ne ovat tavanneet käsitellä aiheita, jotka ovat ajankohtaisia ja syvällä suomalaisessa yhteiskunnassa. Koronakevään jälkeen ollaan tilanteessa, jossa monien ihmisten elämä on mullistunut. Arkkiatri Risto Pelkonen puhui sunnuntaina maailman pysähtymisestä ja siitä, että nyt ihmiset miettivät, mikä on tärkeätä. Pysähdyksiä on ollut ennenkin, jokainen niistä pakottaa avaamaan uuden lehden, arkkiatri muistutti.

Ja toden totta yksi pieni virus seurauksineen on sekoittanut ihmisten elämää ympäri maailman, ei pelkästään taloutta ja yrityselämää vaan työelämää, koulua, sosiaalisia suhteita. Ihmisten vastuuntuntoa, avuliaisuutta ja toisaalta itsekkyyttä on jo testattu. Aika näyttää, miten koronapandemia vaikuttaa yhteiskuntaan, politiikkaan ja turvallisuuteen.

Kiinnostava havainto voi olla se, että Kultarantakeskusteluissa oli tällä kertaa mukana kolme keskipohjalaissyntyistä keskustelijaa: EU-komissaari Jutta Urpilainen, Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimituksen esimies Matti Kalliokoski ja entinen pääministeri Esko Aho.

Kultaranta-keskusteluja leimasivat odotetusti kansainväliset kysymykset kuten Kiinan ja Yhdysvaltain suhteet. Myös Euroopan asema ja EU:n rooli puhuttivat.

Loppuhuipennus tämän vuoden Kultaranta-tapaamiselle oli pääministeri Sanna Marinin ja presidentti Niinistön kohtaaminen. Marinin pääministerikautta on leimannut pandemian hoito ja hänen näkemyksiään ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on saatu odottaa. Myös eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen, Marinin ja Niinistön kohtaamisessa puhuttiin ennen kaikkea eduskunnan ja hallituksen työstä sekä talouden ja kriisin ratkaisuista. Lisäksi yhtenäisen Euroopan merkitys nousi keskusteluun.

Millainen maailma on koronakriisin jälkeen. Siihen ei Kultaranta-keskustelussa löydetty vastausta eikä ollut varmasti tarkoituskaan. Aivan samanlaisessa maailmassa emme elä enää ikinä kuin vielä puoli vuotta sitten. Toivottavasti puheet oikeudenmukaisuudesta eivät jää puheiden tasolle, kun taloudellisia ja poliittisia paineita puretaan.