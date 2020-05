Pakkausjätettä on syntynyt korona-aikana 1,5 miljoonaa kiloa normaalia enemmän, ja kasvu on tullut nimenomaan kodeista – "Se on hirveän iso määrä jätettä"



Eniten on kierrätyspisteillä kasvanut kartonkipakkausten määrä. Sitä on kertynyt 25 prosenttia enemmän kuin viime vuonna maalis–huhtikuussa. Rinki hoitaa valtakunnallisesti pakkausjätteiden keräyksen ja kuljetuksen ekopisteiltä, joita on kaikkiaan Suomessa 1 850.

Korona-aika on lisännyt kotitalouksien pakkausjätteen määrää, mikä näkyy Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n keräyspisteissä eri puolilla Suomea. – Pakkausjätteen määrä on kasvanut kaikkiaan 20 prosenttia maalis–huhtikuussa vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna, operatiivinen johtaja Pertti Tammivuori kertoo. Eniten on kasvanut kartonkipakkausten määrä. Sitä on kertynyt 25 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Muovipakkauksia ja pienmetallia on tuotu 20 prosenttia enemmän ja lasipakkauksia 9 prosenttia lisää. Rinki-ekopisteillä on kerätty kahdessa kuukaudessa maalis–huhtikuussa yhteensä noin 9 miljoonaa kiloa pakkausjätettä. Kasvua vastaavaan aikaan vuonna 2019 on noin 1,5 miljoonaa kiloa. – Se on hirveän iso määrä jätettä, kun kaikki pitää kuljettaa pois, Tammivuori sanoo. Jätemäärän kasvaessa Rinki on joutunut lisäämään ekopisteiden ympäristön siivouksia. Astioiden ulkopuolelle on joutunut jätettä tavanomaista enemmän. – Lisäksi pisteille on valitettavasti tuotu muutakin kuin sinne kuuluvaa, esimerkiksi rakennusjätettä, siivousromua ja huonekaluja. Rinki hoitaa valtakunnallisesti pakkausjätteiden keräyksen ja kuljetuksen ekopisteiltä, joita on Suomessa kaikkiaan 1 850. Joissakin kunnissa on täydentävää ekopistekeräystä. Jätepistekeräys siirtyi kunnilta Rinki Oy:lle vuoden 2016 alusta. Kotien jätemäärien kasvu on huomattu myös Suomen Kiertovoima ry:ssä, joka edustaa julkista jätehuoltoa ja kuntien 31:tä jätelaitosta. Niiden vastuulla on asumisessa syntyvä jäte. – Sellainen tuntuma on jäänyt jäsentemme viesteistä, että kotitalouksien jätemäärät ovat tavallista kevättä suuremmat, viestinnän asiantuntija Kaisa Halme kertoo. Pertti Tammivuoren mukaan yksi syy on yksinkertaisesti se, että kotiin tuodaan nyt enemmän pakkauksia kuin normaalisti. – Kuluttajat tilaavat kotiin vaikkapa puutarhakalusteita, eikä pakkauksia jätetä kauppaan. Kaisa Halme toteaa, että etätyöt ja etäkoulu ovat siirtäneet arkilounaita koteihin. Siksi elintarvikepakkauksista ja ruoanlaittojätteestä on varmasti syntynyt jätettä normaalia enemmän. – Kotona oleilu on innostanut monia siivous- ja remonttiurakoihin. Näistä puuhista on syntynyt jäteasemakuormia. Osa voi varastoida kuormia ja viedä tavaraa kierrätyskeskuksiin ja kirpputoreille myöhemmin. Etelä-Suomessa syntyi paljon puutarhajätettä maalis–huhtikuussa, koska kevät oli aikaisessa. Syntyykö tänä keväänä enemmän jätettä kuin muina vuosina, nähdään vasta myöhemmin, Kaisa Halme arvioi. – Jätemäärä saattaa hyvinkin olla samanlainen, se vain syntyy eri paikoissa kuin muulloin. Yritykset hoitavat jätehuoltonsa itse. Hotellien, ravintoloiden ja kahviloiden sulkeminen luonnollisesti näkyy niiden tuottamissa jätemäärissä. Yritysten jätehuoltoa tekevä Lassila & Tikanoja on huomannut, että erityisesti biojätteen keräysmäärät ovat nyt keväällä tippuneet. Jätehuoltoa on yrityksissäkin kuitenkin tehty korona-aikana. L&T:n ympäristöpalvelujen liiketoimintajohtaja Ville Vainio kertoo, että koronan negatiiviset vaikutukset palveluntuotantoon ovat jääneet ennakoitua pienemmiksi. – Koronan vaikutuksesta esimerkiksi jätetilojen ja jäteastioiden pesujen sekä desinfiointien kysyntä on kasvanut. Lassila & Tikanojalla on yritysasiakkaita teollisuudesta rakentamiseen ja isännöinnistä kaupan alaan.