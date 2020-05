Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Pelastuslaitoksessa muhii uusi kiista varallaolosta, ovatko kunnat valmiita maksamaan?

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksessa suunnitellaan varallaolojärjestelmästä luopumista. Nykyinen järjestelmä koskee sekä päätoimista henkilökuntaa ja sopimuspalokuntaa, ja sillä varmistetaan pelastuslaitoksen nopea saapuminen onnettomuuspaikalle.

Nyt suunnitelmissa on luopua varallaolosta ja samalla korvauksista, joita varallaolosta maksetaan. Korvauksia maksetaan sekä päätoimisille, määräaikaisille että sopimuspalokuntalaisille tietty prosenttiosuus tuntipalkasta.

Muutoksen taustalla onkin kiista varallaolokorvauksista. Suomessa on usean pelastuslaitoksen alueella menossa oikeusjuttuja varallaolosta ja keskeisenä vaatimuksena on ollut se, että valittajien mielestä varallaolosta olisi maksettava täysi korvaus.

Myös Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella on meneillään useampi oikeusjuttu ja ne koskevat vakituista henkilökuntaa, ei sopimuspalokuntalaisia. Varallaolosta luopuminen on keino välttää näkemysero varallaolon korvaamisesta.

Varallaolosta luopuminen johtaisi kymmenien uusien virkojen perustamiseen pelastuslaitokseen. Tällä hetkellä vain Ylivieskan ja Raahen paloasemilla on vakinainen palokunta paikalla ympäri vuorokauden. Keskipohjanmaan saamien tietojen mukaan ympärivuorokautinen vahvuus tulisi myös Haapajärvelle.

Voi olla, että jatkossa lähtövalmius kärsii eivätkä pelastuslaitoksen alueella asuvat ole samanarvoisessa asemassa turvallisuuden kannalta. Myös sopimuspalokuntalaisten määrä saattaa vähentyä, jos heidän hyväksi kokemansa järjestelmä puretaan.

Pelastuslaitoksen johdossa viedään suunnitelmaa eteenpäin luottaen sopimuspalokuntalaisten sitoutuneisuuteen työhönsä jatkossakin, ja pelastustehtävään lähteville on suunniteltu eräänlaista aktivointikorvausta. Sopimuspalokunnissa on jo kritisoitu suunniteltua muutosta, joten uusi kiista varallaolosta on jo syttynyt.

Pelastuslaitoksen varallaolojärjestelmää käsittelee seuraavaksi pelastuslaitoksen johtokunta. Sen jälkeen asia menee lausunnolle kuntiin, joilla on edessään harkinnan paikka. Tarvitaanko lisää vakinaista henkilöstöä ja ovatko kunnat valmiita maksamaan siitä?