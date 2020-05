Kokkolalainen Janne Peltoniemi tekee musiikkia kansainvälisten huipputekijöiden kanssa – Japanissa myyntilistojen kärkeen nousseella levyllä laulaa Toto-yhtyeen Joseph Williams

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolalainen Janne Peltoniemi on mukana tuoreella levyllä, jolla esiintyy useita amerikkalaisia huippumuusikoita. Ruotsalaisen tuottaja-kitaristi Peter Friestedtin tuottamalla CWF II -levyllä esiintyvät mm. Toto-yhtyeen laulaja Joseph Williams sekä Chicago-yhtyeestä tuttu Bill Champlin.

Peltoniemi on tehnyt yhteistyötä Friestedtin kanssa noin kymmenen vuotta. Friestedt-yhteyden kautta Peltoniemi on ollut mukana seitsemällä kansainvälisellä albumilla ja heidän säveltämistään kappaleista neljä on julkaistu.

CWF II -levyllä on Peltoniemen, Friestedtin ja Randy Goodrumin säveltämä kappale Amanda’s Disguise, jossa Peltoniemi myös soittaa koskettimia. Se syntyi täysin etäyhteyksien avulla.

– Kappaleet syntyvät aina aihioista, joita lähetellään verkossa edestakaisin ja kehitellään yhdessä. Itse olen tyypillisesti työstänyt pohjaraitoja niin pitkälle kuin mahdollista. Viimeistely tehdään sitten Tukholmassa tai Amerikassa, Peltoniemi kertoo.

Yhteistyö onnistuu silloin, kun fyysisesti kaukana toisistaan sijaitsevat muusikot ovat musiikillisesti samalla aaltopituudella. Kun kaikki tuntevat tyylilajin, jokaista asiaa ei tarvitse selittää vaan ideat ruokkivat toisiaan.

Se, että Peltoniemi on päässyt kovaan seuraan, on myös osittain tietoverkkojen ansiota. Hänellä on Raine Lonnakon kanssa JRP Records-tuotantoalusta, jonka tekemään musiikkiin Friestedt kymmenen vuotta sitten tutustui Myspace-sivustolla. Silloin toiminnassa oli mukana myös nykyisin edesmennyt Petri Rintapää.

– Peter otti yhteyttä ja kun tutustuimme, hän sanoi, että olisi kiva tehdä joskus jotain yhdessä. Pidin sitä vähän sellaisena amerikkalaisena heittona, mutta kun lähetin hänelle yhden Petrin kanssa sovittamani kappaleen näytille, hän ottikin sen heti levylle. Peter oli juuri tekemässä levyä Joseph Williamsin kanssa ja meidän biisimme osui oikeaan hetkeen, Peltoniemi sanoo.

Tärkeä merkitys on luonnollisesti sillä, että Peltoniemi tuntee Yhdysvaltain länsirannikon musiikkityylit ja sen, miten sikäläisissä musiikkipiireissä verkostoidutaan. Peltoniemi asui itse Kaliforniassa kauppatieteiden tohtorin tutkintoon kuuluvia opintoja suorittaessaan.

Musiikki oli alun perin se ala, jolle Kokkolassa mm. Mango Machine -yhtyeessä 1980-luvulla soittaneen Peltoniemen oli tarkoitus suunnata. Ovet kuitenkin avautuivat kauppatieteeseen, ja nykyisin hän työskentelee Centria-ammattikorkeakoulussa liiketalouden yliopettajana.

– Minulla on myös piano-oppilaita Centrialla, mutta suhtaudun musiikkiin harrastuksena, Peltoniemi summaa.

Harrastus on aktiivista, sillä yhteistyö Peter Friestedtin kanssa jatkuu. Jo nyt he ovat tehneet nauhoituksia, joista kappaleita saattaa päätyä tuleville levyille.

Peltoniemi pitää tärkeänä, että suomalaisuus näkyy kansainvälisessä musiikkimaailmassa. CWF II -levyn kaltaisten julkaisujen kautta näkyvyyttä tulee ympäri maailmaa. Se on esimerkiksi Japanissa noussut myyntilistojen kärkeen.