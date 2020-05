Kokkolalainen Clewat Oy ja kalajokinen Tekoa Oy yhteistyöhön – "Jokipyörällä saadaan roskat kerättyä talteen ennen niiden päätymistä mereen"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KS

Kokkolalainen Clewat Oy ja kalajokinen Tekoa Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on yhdistää resurssit tuotekehitystyössä sekä mahdollistaa molempien yritysten kasvun.

Clewat Oy on ympäristöteknologiaan erikoistunut yritys, joka kehittää ja valmistaa vesistönpuhdistusaluksia. Aluksilla voidaan siivota vesistöistä muoviroskaa, öljyä ja levää. Tekoa Oy on puolestaan erikoiskonepaja, joka valmistaa laadukkaita kotimaisia koneita ja metallituotteita eri asiakasryhmille. Sen lisäksi yritys suunnittelee ja toteuttaa toimivia ratkaisuja yksittäisistä laitteista kokonaisiin tuotantolaitoksiin.

– Tekoa on innovatiivinen kumppani, jolla on halu kehittää tuotteitamme korkealaatuisesti. Tuomalla toisiamme täydentävän osaamisemme yhteen, pystymme rakentamaan uusia ainutlaatuisia mahdollisuuksia, Clewatin operatiivinen johtaja Hannu Mäkelä kertoo.

- Tuotekehitys on ollut kautta historian Tekoan kantava ajatus. Yhteistyön taustalla on myös ajatus päästä mukaan mielenkiintoisiin projekteihin sekä saada verkostoitumisen kautta uusia mahdollisuuksia, Tekoan toimitusjohtaja Heikki Jyrinki sanoo.

Yksi yhteistyön tavoitteista on myös mahdollistaa yritysten kansainvälistyminen.

- Haluamme viedä yhdessä kokkolalaista ja kalajokista osaamista maailmalle. Alassa on valtava tulevaisuuspotentiaali, maailma on vihdoin herännyt muoviroskaongelmaan ja on herännyt kasvava tarve kestävään, ekologiseen ja ilmastoystävälliseen ympäristötyöhön, Mäkelä ja Jyrinki toteavat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

- Ja meiltä löytyy roskaongelmaan yksi harvoista konkreettisista ratkaisuista, joka myös toimii, Mäkelä summaa.

Yhteistyö on edennyt jo konkreettisesti siten, että Tekoa on ollut mukana suunnittelemassa Clewatin jokipyörää, jokien virtauspaikoille kiinteästi asennettavaa kelluvaa ja täysin energiariippumatonta ratkaisua.

- Jokipyörä on loistava keksintö, koska roskat saadaan kerättyä talteen ennen niiden päätymistä meriin. Omasta mielestäni jokaisessa joessa pitäisi olla vähintään yksi jokipyörä käytössä kellon ympäri, Jyrinki sanoo.

Vastuullisuus ja huoli merten tilanteesta koetaan myös Tekoalla tärkeiksi arvoiksi.

- Isot roskalautat merellä huolestuttaa ja toiminnan aika on nyt. Parasta yhteistyössä Clewatin kanssa on, että pääsemme omalta osaltamme vaikuttamaan tähän.