Lämmin sää, koronarajoitusten pian alkava höllentyminen ja päihteettömän nuorisotapahtuman puuttuminen – Koulujen erikoista päättymisviikonloppua valvotaan Kokkolassa ennätyksellisen isolla panostuksella: "Nuorilla on ollut rankka kevät"

Kokkola

Resepti on historiallisen kutkuttava. Ensi viikonlopulle on luvassa lämpöä ja aurinkoa. Samalla perinteisiä kevätjuhlia ei järjestetä, päihteetön nuorisotapahtuma on peruttu ja koronarajoitusten höllentämisetkin odottavat ihan nurkan takana.

Koulujen päättymisviikonlopussa on latausta, jolla liikuttaisi pientä junaa.

Tähän kaikkeen on kuitenkin valmistauduttu. Kokkolassa kokoontumispaikkoja pitää silmällä kuusi moniammatillista autokuntaa, joissa on edustajia poliisista sosiaalitoimeen ja terveydenhuollosta ja nuorisopalveluihin.

– Nuorilla on ollut rankka kevät etäkouluineen ja muine hässäköineen, kertoo sosiaaliohjaaja Elina Ihanus.

– Ilmassa on pientä koronaväsymystä. Samaan aikaan porukkaa on enemmän koolla, koska ilmat lämpenevät, mutta vielä pitäisi malttaa, jatkaa psykiatrinen sairaanhoitaja Kimmo Piispanen.

Kaikki lähtee kotoa. Ihanus lähettää vanhemmille viestin.

– Keskustelkaa siitä, missä ollaan ja kenen kanssa ja milloin tullaan kotiin sekä siitä, kuinka päihteistä kieltäydytään. Jos osa kavereista käyttää, niin kuinka sanoa "ei".

Koulupoliisi Juha Puurulan mukaan nuoret käyttävät alkoholia vähemmän kuin viime vuosikymmenillä.

Huumausaineiden kohdalla tilanne on toinen.

– Nuoret kokevat, että huumausaineet ovat lisääntyneet todella voimakkaasti. Ongelma on siinä, että tapauksia ei läheskään aina saada viranomaisten tietoon, mutta oikeasti hyvä kaveri bustaa, Puurula sanoo.

Hän tietää, että edessä on spesiaali viikonloppu. Puurulakin puhuu "koronakaranteenin pitkästyttämistä nuorista".

– Voi olla, että isommillakin porukoilla lähdetään liikkeelle viikonloppuna. Yksi tekijä on se, että päihteetön nuorisotapahtuma Nollapiste jouduttiin koronan takia perumaan. Siksi valvontaa tehdään aiempaa tehokkaammin siellä, missä nuoret kokoontuvat.

Suomessa rajoitetaan vielä ensi viikonlopun ajan yli kymmenen hengen kokoontumisia. Maanantaina raja nousee viiteenkymmeneen ihmiseen, mutta se tapahtuu vasta päättäjäishumun jälkeen.

– Virallinen linja on edelleen se, että kokoontumisrajoituksia valvotaan. Toivotaan, että rajoituksista piitattaisiin ja kotoa ei lähdettäisi lösseinä liikkeelle. Väkijoukkoja ei lähdetä hajottamaan, mutta kehotuksia annetaan, Puurula sanoo.

Missä nuoret nyt kokoontuvat? Koulujen pihoilla ja Brita Marian puistossa, liikuntapaikkojen ympäristössä, Prismalla sekä Meripuistossa, listaavat Puurula, Ihanus, Piispanen ja nuoriso-ohjaaja Viljami Kinnunen.

– Selkeästi entistä paremmin valvotaan Kälviän ja Lohtajan alueita, koska Nollapisteestä vapautui ihmisiä. Tarvittaessa puututaan päihteidenkäyttöön. Alaikäisen juomisesta tehdään aina yhteydenotto kotiin ja lastensuojeluilmoitus, Puurula sanoo.

Se on kuitenkin harvinaista.

– 98 prosenttia kohtaamisista nuorten kanssa on jutustelua, sanoo Kinnunen.

Kevätjuhlia ei lauantaina järjestetä. Osittain sen takia nuorisovalvontaa tehdään yhtä isoilla paukuilla sekä perjantaina että lauantaina.

Päiväsaikaan kiinnitetään erityishuomiota alkoholin välitystoimintaan. Puurula muistuttaa, että alkoholin välittäminen alaikäiselle on rangaistava teko, vaikka välittäjänä olisivat lapsen vanhemmat.

– Kodeissa olisi hyvä herätä muutenkin katsomaan, että 5–6-luokkalainen ei ole kaupungilla kovin myöhään.

Kinnunen jatkaa suosittelemalla kotona pysymistä.

– Koulujen päättymistä voi juhlistaa, kunhan sen tekee pienellä porukalla ja päihteettömästi.

– Ja mieluiten kotona, Puurula jatkaa.