Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Soiten vanhustenyksikön koronaepäilystä selviydyttiin onneksi säikähdyksellä

Erityisesti vanhusten hoivayksiköissä tapahtuneet koronatartunnat ja koronan aiheuttamat kuolemantapaukset ovat säikäyttäneet ja surettaneet ihmisiä. Pohjois-Savon ja pääkaupunkiseudun lohduttomat tapahtumat olisi pitänyt pystyä hoitamaan paremmin. Vanhustenhoidon tila on huolestuttanut normaaleinakin aikoina, saati nyt, kun henkilökunnan paine on kova ja omaiset eivät pääse laitoksiin. Sama ilmiö on todettu kaikkialla maailmassa.

Kun erilaisissa hoitolaitoksissa olevat vanhukset ovat joutuneet elämään eristyksissä tartuntariskin vuoksi, on arkijärjellä käsitettävä asia, että pitkä eristys ei voi tehdä hyvää. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö olisi ollut ja olisi edelleen järkevää suojella vanhuksia koronalta.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella on koronatartuntoja kaiken kaikkiaankin todettu maltillisesti, "ainoastaan" 23. Keskipohjanmaan levikkialueella on onneksi päästy melko vähällä. Viranomaiset ovat onnistuneet ja kansalaiset ovat noudattaneet ohjeita ilmeisen hyvin.

Soiten tiedote, jossa kerrottiin koronatartuntaepäilystä vanhustenhuollon tehostetun palveluasumisen yksikössä, säikäytti tiistaina. Myöhemmin iltapäivällä jatkotutkimusten jälkeen Soitesta kerrottiin, että tartuntaepäily on osoittautunut aiheettomaksi, koronatartuntaa ei siis ole. Kyseisessä yksikössä ryhdyttiin tarvittaviin varotoimiin, mutta negatiivisen testituloksen jälkeen ne voitiin purkaa.

Soiten mukaan kuntayhtymä ei voi kertoa tarkemmin, mistä yksiköstä oli kyse vetoamalla yksilön suojaan.

Onneksi koronaepäilystä selviydyttiin säikähdyksellä. Kaikissa Soiten palvelukeskuksissa on edelleen voimassa vierailukielto, mutta asukkaille ja omaisille pyritään järjestämään turvallisia tapaamismahdollisuuksia. Se on äärimmäisen tärkeätä, sillä kuukaudet voivat olla pitkiä eikä toisaalta tiedetä, missä vaiheessa elämä muuttuu normaalimmaksi. Siksi on tärkeätä rakentaa uutta normaalia ja tuoda vanhusten elämään iloa ja turvaa.