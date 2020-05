Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajoen kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Pohjankylän koulu muutetaan väliaikaiseksi varhaiskasvatuskeskukseksi jo 1.8.2020 alkaen. Lisäksi valtuusto päätti, ettei Pohjankylän koulun vanhaa puolta pureta vielä tässä vaiheessa.

Kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että Pohjankylän koulu otettaisiin käyttöön väliaikaisena varhaiskasvatuskeskuksena ensi vuoden alusta lähtien ja että vanhan puolen purkamiseen varataan 250 000 euron määräraha ja lämpökeskuksen muutostöihin 150 000 euron määräraha.

Ritva Mäntymäki teki tähän vastaesityksen, joka voitti äänin 19-15.

Hallituksen esitystä kannattivat Jenni Ekoluoma, Hanna Halmeenpää, Vesa Hihnala, Arja Isokääntä, Isopahkala Markku Eeva Myllynen, Eija Pahkala, Lek Pernu, Jukka Rahja, Mauno Rahkola, Sami Salmu, Timo Suni, Riitta A. Tilus, Kirsti Siljander ja Markku Pasanen.

Mäntymäen esitystä kannattivat Päivi Alho, Sirkka Alho, Jouko Arvo, Miika Heikkilä, Kauko Hukka, Lasse Joensuu, Eero Kinaret, Mikko Lauri, Raili Myllylä, Ritva Mäntymäki, Sami Mölsä, Kullervo Niemelä, Mari Niemelä, Fanni Pöntiö, Tomme Pöyhtäri, Juha Rahkola, Hanna Saari, Jaana Siermala ja Aulis Vuotila.

Antti Nikula äänesti tyhjää.

Mäntymäki perusteli vanhan puolen purkamista sillä, että tässä tilanteessa on tarpeen harkita ja siirtää ei-välttämättömiä kuluja.

– Mitä siinä säästetään, jos sitä ei pureta nyt? Nythän se on halvinta purkaa, kun polttoaine on halpaa. Saataisiin samalla työtä paikallisille, Jukka Rahja toteaa ja huomauttaa muutaman muun valtuutetun tavoin, että asiaa on jumpattu riittävästi.

Sirkka Alho huomauttaa, että rakennuksen purkaminen voi myöhemminkin työllistää kalajokisia työntekijöitä.

– Se ei ole perusteluna tässä kohtaa. En näe tolkkua, että käytämme nyt lähes puoli miljoonaa rakennuksen purkamiseen. Rahareikiä löytyy muutenkin, Alho sanoo.

Myös vihreiden valtuustoryhmä antoi oman esityksensä. Siinä Pohjankylän ja Etelänkylän koulujen kiinteistöt olisi varattu käytettäväksi koululaisten mahdolliseen väljentämiseen. Pohjankylän koulun muutostyöt väliaikaiseksi varhaiskasvatuskeskukseksi olisi käynnistetty mahdollisimman pian sen jälkeen, kun olisi tiedossa, ettei sitä tarvita väljentämiseen. Vihreiden esityksessä Pohjankylän vanhan osan purkamisen määräraha olisi ratkaistu vuoden 2021 talousarvion yhteydessä. Lisäksi Vuorenkallion koulun kiinteistö kalusteineen olisi määrätty esikoulun käytettäväksi, kunnes Pohjankylä olisi käytettävissä. Merenojan aamupäivä- ja iltapäivätoiminta olisi siirretty viipaleluokkiin yhtenäiskoulun läheisyyteen.

Vihreät eivät nähneet, että varhaiskasvatuskeskuksen käynnistäminen syksyllä olisi realistista.

Hanna Halmeenpää perusteli vihreiden esitystä myös esimerkiksi sillä, että aamu- ja iltapäivätoiminnan sijoittaminen sivistyslautakunnan päätöksen, jonka vihreät halusivat esityksessään kumota, mukaan Lankilantielle, ei täytä turvallisen koulutien vaatimuksia.

Vihreiden mielestä olisi myös kustannustehokkaampaa käyttää kaupungin omia viipaleita. Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari huomautti, että viipaleiden siirtoa varten tulisi varata määräraha. Halmeenpää lisäsi tämän myötä esitykseen 50 000 euron lisämäärärahan myöntämisen viipaleiden siirtoon.

Valtuutetut äänestivät ensin Mäntymäen ja vihreiden esitysten välillä. Mäntymäen esitys voitti äänin 19-11. Viisi äänesti tyhjää.

Mäntymäen esitystä kannattivat Päivi Alho, Sirkka Alho, Jouko Arvo, Miika Heikkilä, Kauko Hukka, Eero Kinaret, Mikko Lauri, Raili Myllylä, Eeva Myllynen, Ritva Mäntymäki, Sami Mölsä, Kullervo Niemelä, Mari Niemelä, Lek Pernu, Fanni Pöntiö, Juha Rahkola, Hanna Saari, Jaana Siermala ja Aulis Vuotila.

Vihreiden esitystä kannattivat Jenni Ekoluoma, Hanna Halmeenpää, Arja Isokääntä, Markku Isopahkala, Lasse Joensuu, Antti Nikula, Tomme Pöyhtäri, Sami Salmu, Timo Suni, Kirsti Siljander ja Markku Pasanen.

Jukka Rahja, Mauno Rahkola, Riitta A.Tilus, Vesa Hihnala ja Eija Pahkala äänestivät tyhjää.