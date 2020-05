Soiten alueella todettiin uusi koronavirustartunta keskiviikkona: Sairastunut on lieväoireinen ja sairastaa kotona

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella todettiin yksi uusi koronavirustartunta.

Soiten tiedotteen mukaan tartunnan saanut on lieväoireinen ja sairastaa kotona. Altistuneet on kartoitettu ja tartuntaketju on selvillä.

Yhteensä Soiten alueella on nyt todettu 24 koronavirustartuntaa. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa.

Tiistaina Soite tiedotti koronatartuntaepäilystä Soiten vanhustenhuollon tehostetun palveluasumisen yksikössä. Myöhemmin iltapäivällä jatkotutkimusten jälkeen Soitesta kerrottiin, että tartuntaepäily oli osoittautunut aiheettomaksi, koronatartuntaa ei siis ollut.