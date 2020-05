Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Sähkön siirtohinnoissa suuria alueellisia eroja

Keskipohjanmaan juttu keskiviikon lehdessä (KP 27.5.2020) havahdutti. Sen mukaan sähkönsiirron hinnoissa ovat suuret erot. Esimerkiksi 10 000 kilowattituntia vuodessa maksava maatila, jossa ei ole edes sähkölämmitystä maksaa vuodessa 370 euroa enemmän siirtohintaa kuin joen tai kylätien toisella puolella asuva ja yrittävä samankokoinen maatila.

Sähköllä lämpiävästä talosta erot voivat olla yhtä suuret. Luonnollisesti vähemmän sähköä käyttävät kerrotalokodit pääsevät myös siirtomaksuissa vähemmällä. Useimmat kerrostalot lämpenevät kovilla pakkasilla kaukolämmöstä.

Yksi selitys suuriin siirtomaksujen eroihin löytyy verkon pituudesta ja käyttäjien määrästä. On selvää, että jos kilometriln mittaisella kaapelilla sähköistetään yksi tai kaksi kiinteistöä, se maksaa asukasta kohti paljon enemmän kuin jos samanmittaisella johdolla tuotetaan sähkö sataan tai jopa satoihin talouksiin. Tämän vuoksi maaseutuverkkoja ja kaupunkiverkkoja kannattaa verrata mieluummin keskenään.

Keskipohjanmaan vertailu osoittaa, että myös kahden maaseutuvaltaisen verkon välillä voi olla isoja eroja. Keskipohjalaisittain Korpelan Voima näyttää tuottavan sähköä verkkoon naapuriverkkoa Eleniaa huokeammin. Vaikka Korpelan hallinnossa on kuhissut jo pitkään aikaa täytyy muistaa, että verkon omistajat ja rakentajat ovat vuosia ja vuosikymmeniä sitten osanneet tehdä sekä hyviä strategisia että käytännön valintoja.

Yksi strateginen valinta, joka vaikuttaa siirron hintaan, on tuottovaatimus. Mitä kovempi tuottovaatimus on, sitä enemmän energia maksaa. Korpelassa ja Kokkolan Energiassa on sitouduttu jo vuosikaudet siihen, että verkosta ei oteta irti kaikkea sitä mahdollisuutta, minkä laki sähkön siirron voitontavoittelulle antaa. On siis tyydytty niin sanottuun alituottoon. Kokkolassa päättäjät ovat nähneet hyväksi myös tulouttaa kaupungin kassaan osan sähkölaskujen tuotosta. Viime vuonna Kokkolan Energia tuloutti tuloksestaan yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa kaupungin kassaan. Jokainen voi tietysti tykönään miettiä, onko oikeasuhtaista tai järkevää, että sähkönkuluttaja toisesta taskustaan jakaa voittovaroja toiseen taskuunsa veronmaksajana.

Kokkola ei ole tuloutuksessa ainoa lajissaan. Monissa kaupungeissa kaupunkien voimayhtiöt jakavat tiheän asutuksen ja tehokkaan toiminnan ansiosta saamiaan voittovaroja energiabisneksestä suoraan kaupunkikonsernille. Parhaiten sähköverosta hyötyy kuitenkin verottaja, joka nappaa jokaisesta siirretystä kilowattitunnista 2,8 sentin (sis.alv) sähköveron valtion pohjattomaan kassaan.