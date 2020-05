Kokkolan kaupungin liikuntapaikat avataan kesäkuun alussa – "Hygienia- ja turvallisuusohjeiden noudattaminen on todella tärkeää"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan kaupunki tiedotti keskiviikkona julkisten palvelujen avautumisesta. Monet julkiset palvelut avataan jälleen kesäkuun alussa.

Liikuntapaikkoihin pääsee heti maanantaina 1.6. Urheilutalo, uintikeskus VesiVeijari, liikuntahallien kuntosalit sekä ulkokenttien pukuhuone- ja sosiaalitilat avataan tuolloin. Kaupungin uimarannat ovat käytössä normaalisti.

Avaamispäätös on vastaus monen kotiharjoitteluun kyllästyneen liikuntaihmisen toiveisiin. Liikuntatoimenjohtaja Lotta Nyqvist peräänkuuluttaa liikuntapaikkojen käyttäjien vastuuta.

– Meillä Keski-Pohjanmaan alueella epidemia on pysynyt kurissa, ja tautitapauksia on vähän. Hygienia- ja turvallisuusohjeiden noudattaminen rajoitusten lieventyessä on kuitenkin todella tärkeää. Pyrimme pitämään liikuntapaikat mahdollisimman turvallisina kaikille käyttäjille, ja avaamaan palveluja mahdollisuuksien mukaan, Nyqvist toteaa Kokkolan kaupungin tiedotteessa.

Kirjastot avataan vaiheittain kesäkuun alussa. Samoin menetellään museokohteiden ja näyttelyiden kohdalla.

Kirjastoissa itsepalvelua suositellaan. Kirjaston kokoustilat ja muut tilat eivät ole varattavissa heinäkuun loppuun saakka.