Tänään kävin leikkauttamassa hiukseni Hair Design Beatricessa. Paluumatkalla kävin Powerissa katsomassa, onko televisioni tullut huollosta. Englannin kieli ei enää hiivi arkipäiväämme. Sillä on jo vakituinen paikka.

Tiede-lehden artikkelissa fennougristiikan professori Janne Saarikivi on huolestunut suomen kielen asemasta. Englanti uhkaa kieliä kaikkialla, mutta nöyrässä Suomessa tilanne on erityisen paha.

Saarikivi nimeää erityiseksi syntipukiksi kovapalkkaisen kansainvälisen eliitin, jota urakierto vie nopealla aikataululla maasta toiseen. He odottavat saavansa palvelunsa englanniksi, oli asuinmaa mikä tahansa.

Suomen kaksikielisyyden perinne on edesauttanut kehitystä, koska ruotsin tilalle on helppo ottaa englanti. Saarikiven mukaan toinen syy on auktoriteettiuskomme ja nöyryys ulkomaalaisten edessä.

Todellakin, englannin kieli jyrää niin populaarikulttuurissa kuin arkipäivässäkin.

Tuttavapiirissäni on muualta tulleita ihmisiä, jotka ovat pärjänneet Suomessa mainiosti pelkällä englannin kielellä. Ajatellaan, että kaikki osaavat englantia, mikä pitääkin usein paikkansa.

Saarikiven mukaan englannin ylivalta aiheutti brexitin. Kommunismin jälkeen Itä-Euroopassa haluttiin suuntautua länteen, ottaa etäisyyttä Venäjään ja opetella englantia.

Tämän jälkeen lähdettiin töihin Englantiin. Työväenluokan britit hämmentyivät maahantulijoiden määrästä.

Englannin kieli merkitsee monelle hyödyllistä työkalua, joka helpottaa kansainvälistyvässä maailmassa toimimista. Jos yhteinen kieli ei olisi englanti, se olisi joku muu.

Kahtatoista kieltä osaava kielentutkija näkee kielessä sellaisiakin arvoja, joita ei tule helposti ajatelleeksi.

Pahoin pelkään, että kun englantia taitamattomat sukupolvet poistuvat keskuudestamme, peli on jo menetetty. Lopuksi olisi paikallaan muistuttaa nuoria englannin opiskelun tärkeydestä, mutta ei teitä tarvitse siihen kannustaa: englannin kieli rulettaa.