Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Poropaimenten salat paljastuvat Kiirunassa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

★ ★ ★

Rebecka Martinsson: Paimenet. Ohjaus Fredrik Edfeldt, 2020 Ava su 31.5. klo 21.00

Ava-kanavalla nähdään tuore ruotsalainen tv-elokuva, joka pohjautuu Åsa Larssonin kirjoihin syyttäjä Rebecka Martinssonista. Larssonin suomennetuista rikoskirjoista on aiemmin tehty filmi Aurinkomyrsky (2007) sekä neljä tv-elokuvaa. Nyt valmistunut viides ei perustu kirjaan, vaan tekijän alkuperäisaiheeseen.

Martinsson on palannut kotiseudulleen Kiirunaan, Ruotsin Lappiin. Selvitetään tapausta, jossa poroisännän pihaan on raahattu vasanraato. Syyttäjän kumppanina tutkimuksissa ovat paikalliset poliisit, joista eräs on Rebeckalle liiankin tuttu.

Kuollut vasa johtaa kostonkierteeseen, jonka uhriksi pian joutuu nuori poropaimen. Taustalta löytyy sukusalaisuuksia, kateutta ja naisten alistettua asemaa. Ruotsalaisten näyttelijöiden seurassa on kaksi meikäläistä. Jakob Öhrman esittää keskeistä poliisiroolia hyvin suomalaisesti kyräillen. Lupsakkaan patologin osassa nautitaan Ville Virtasen karheasta karismasta.

Paimenten pohjoiset maisemat ovat rauhoittavia. Ehkä siitä syystä tästä Nordic noirista on tullut niin harmaa ja verkkainen.